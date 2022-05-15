نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيونداي كريتا الجديدة بالصور والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمحبي سيارات الأس يوفي المدمجة نقدم لكم اليوم جوهرة شركة هيونداي كريتا الجديدة بالصور والأسعار ، وهي احدي عتادي الشركة الكورية هيونداي للمنافسة بأسواق الخليج والشرق الأوسط ، خاصة مع ما تقدمه السيارة العائلية المرتفعة من إمكانيات ومواصفات علي مستوي الأداء والرفاهية والأمان ، وما حصلت عليه من تطور في جانب التصميم الداخلي والخارجي ، ونعرض لكم من خلال مقالنا اليوم أهم مميزات سيارة هيونداي كريتا الجديدة كليا بالصور ، مع بيان لمواصفات السيارة في أعلي فئاتها وعرض جميع التجهيزات الخاصة بالرفاهية وتجهيزات الأمان الذي تحظي به كرتا All New CRETA ، وصور Pictures توضح كافة التفاصيل والألوان ، وبالطبع نتعرف علي أبعاد سيارة HYUNDAI CRETA هيونداي كريتا الجديد ، والفئات و سعر كل فئة منهم عبر الفقرات التالية.

هيونداي كريتا الجديدة بالصور والأسعار

تطرح سيارة كريتا من خلال وكيلها الرسمي في المملكة العربية السعودية بأربعة فئات نستعرض سعر ومواصفات كل منها كالآتي :

الأولي : سمارت 66.990، تأتي بسعر ريال سعودي.

الثانية : كريتا سمارت بلس ، سعر 75.000 ريال سعودي.

الثالثة : هيونداي كريتا ميديوم ( نصف فل)، سعرها 79.750 ريال سعودي.

الرابعة : كريتا بريميوم( فل كامل) ، وسعر هذه الفئة 87.450 ريال سعودي.

وتأتي السيارة في الأسواق المصرية بـ 9 فئات هي :

الأولي : هيونداي كريتا 2022 1.6L Basic سعرها 340,000 ج.م.

الثانية : هيونداي كريتا 2022 1.6L Standard سعرها 360,000 ج.م.

الثالثة : هيونداي كريتا 2022 ، 1.5L Smart سعرها 365,000 ج.م.

الرابعة : هيونداي كريتا 2022 ، 1.5L Smart Plus سعرها 380,000 ج.م.

الخامسة : هيونداي كريتا 2022 ، 1.6L Mid سعرها 385,000 ج.م.

السادسة : كريتا 2022 1.5L Modern بتسعير 405,000 ج.م

السابعة : HYUNDAI كريتا 2022 ، 1.6L Top سعرها 405,000 ج.م.

الثامنة : كريتا 2022 ، 1.6L Top SR سعرها 405,000 ج.م.

التاسعة : Hyundai CRETA هيونداي كريتا 2022 1.5L Advanced بسعر 430,000 ج.م

مميزات هيونداي كريتا الجديدة بالصور

تحظي كريتا بمجموعة مميزات وتجهيزات تساعدها علي المنافسة في أسواق المنطقة العربية :

تغير الشكل الخارجي لتصميم عصري وجذاب يخطف الأنظار.

محركين بسعات 1.5 و 1.6 لتر.

ناقل حركة CVT .

تقدم رفاهية وفخامة من الداخل تعطي تجربة مميزة لركابها.

مقدمة وواجهة أمامية بطابع رياضي هجومي يقدمه الجيل الجديد موضح في الصور new kreta pictures الأوفر كروس.

عدة طرازات بين المحركات العادية تحقق طموحات مالكيها من الفئة الاقتصادية.

علي صعيد صرف الوقود مقارنة بفئتها من السيارات في الطرازات الأخرى تقدم استهلاك ممتاز للوقود.

وتضع هيونداي الكورية الجنوبية سيارتها كريتا كبديل أصغر حجماً لأختها الكبري هيونداي توسان 2022 ، وتكمل عقد السيارات المميزة مع الفخمة هيونداي سوناتا الجديدة كليا.

الألوان الداخلية والخارجية هيونداي كريتا 2022

علي مستوي التصميم من جهة اختيار الألوان تقدم هيونداي بمجموعة ألوان داخلية وخارجية INTERIOR AND EXTERIOR DESIGN COLORS :

تقدم كريتا بـ 8 ألوان مفردة و لونين مزدوجين علي الصعيد الخارجي للدهانات.

وتطرح بـ 8 خيارات بين الجلد والقماش بألوان عصرية كما هو موضح في صورتها المرفقة.

أبعاد هيونداي كريتا الجديدة كليا

تقدم هونداي سيارتها كريتا Face lift المحدثة كليا بأبعاد أكبر هي :

العرض الكلي : 1790 مللم.

الطول الإجمالي : 4 متر و 300 سم.

طول قاعدة العجلات : 2610 مللي متر.

ارتفاع السيارة الإجمالي : متر و 635 مللي متر.

إثنين من قياسات الإطارات الرياضية من 16 و 17 بوصة.

التجهيزات علي مستوي الراحة والرفاهية لهيونداي كريتا الفيس ليفت

تقدم كريتا باكيج من الراحة والرفاهية تتضح من صور الجيل الجديد للسيارة Kreta :

شاشة معلوماتية ترفيهية.

شاشة عدادات وسطية.

أنظمة تهوية وتدفئة بالمقاعد الأمامية.

تكييف متعدد المناطقة Zones.