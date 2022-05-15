سعر تويوتا كورولا كروس اوفر 2021 رخيص وحالات مستعملة خرافية

تويوتا كورولا كروس اوفر 2021 هي سيارة يابانية جديدة حققت نجاح ضخم في المملكة العربية السعودية لأنها ضمت بين أقوى مواصفات سيارة تويوتا كورولا السيارة ذات الشعبية الجارفة في المملكة وكذلك بين أبرز مواصفات سيارات الكروس اوفر، وكان لهذا الجمع أثر كبير على سوق السيارات السعودي، حيث اهتم عدد كبير من المتعاملين مع سوق السيارات في المملكة بهذه السيارة الجديدة لكونها سيارة اعتمادية وتتمتع أيضا بروح المغامرة في الطرق الوعرة.

سعر تويوتا كورولا كروس اوفر 2021

يتراوح سعر تويوتا كورولا كروس اوفر المستعملة في المملكة العربية السعودية في حدود الـ90 ألف ريال، يزيد قليل أو يقل قليلًا.

وفي الوقت نفسه نشرنا مقالة عن انخفاض سعر السيارة في السعودية وهناك كذلك عدد من الحالات المتميزة في الموضوع.

انخفاض سعر كورولا كروس 2021 وحالات قوية مستعملة للبيع.. الوعرة الجبارة

كورولا كروس 2022

تأتي كورولا كروس 2022 في المملكة العربية السعودية جديدة بثلاثة فئات هم كما يلي:

فئة LE HEV مقابل 85 ألف و675 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك فئة XLE HEV مقابل 92 ألف و690 ريال.

كذلك الفئة فل كامل LTD HEV بسعر 104 ألف و650 ريال.

كورولا كروس للبيع كورولا كروس مستعمل

هناك حالة متميزة من كورولا كروس 2021 في جدة.

وفي الوقت نفسه السيارة باللون الأبيض، سعر السيارة 95 ألف ريال سعودي وهو سعر جديد تم تخفيضه لظروف السفر.

فئة السيارة فل كامل، حالة المحرك جيدة جدا وكذلك حالة قير السيارة الاتوماتيكي.

لون السيارة من الداخل أسود في أحمر، ممشى السيارة هو 3000 ألف كيلومتر.

تحتوي السيارة على فتحة سقف وكذلك نظام آبل كار بلاي وجناح خلفي ومنفذ usb.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على نظام صوتي قوي تخدمه 6 سماعات خرافية.

كورولا كروس عبداللطيف جميل