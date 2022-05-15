أرخص سيارات مستعملة بالسعودية هيونداي مفحوصة بحالة ممتازة أقل من 20 ألف ريال، يبحث الكثير عن سيارات مستعملة داخل المملكة العربية السعودية ويكون حالتها ممتازة مفحوصة بدون أي مشاكل أو حوادث وفي نفس الوقت سعرها منخفض، وتعد سيارات هيونداي على مستوى العالم العربي من أفضل ويكثر عليها الطلب للشراء، وسنعرض لكم عدد من عروض لسيارات هيونداي مستعملة بأقل الأسعار وحالتها العامة ستنال إعجابكم وتواصل مباشرة مع مالك السيارة عن طريق الإتصال، وفي حالة الرغبة لشراء سيارة مستعملة بالسعودية اترك تعليقك في خانة التعليقات بنهاية المقال وسنقوم بالبحث عنها في عدد من أماكن بيع سيارات فتابعوا معنا.

أرخص سيارات مستعملة بالسعودية هيونداي بحالة ممتازة

في الدمام يوجد سيارة هيونداي مستعملة إصدار عام 2017 حالتها العامة ممتازة، السيارة مفحوصة، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، تم شراؤها في عام 2017 بدون حوادث منذ الاستعمال مزايا ومواصفات السيارة كالآتي:

أهم مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2017 مستعملة

سيارة هيونداي متواجدة في مدينة الدمام. نوع الوقود المستخدم بمحرك السيارة البنزين. لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي. عداد الممشى للسيارة سجل نحو 368.000 ألف كيلو متر. نوع دفع العجلات للسيارة أمامي قيادة.

مزايا أمان السيارة هيونداي أكسنت 2017

نظام فرامل للسيارة مانعة الانغلاق. طفاية حريق، تثبيت السرعة. مزايا مريحة للسيارة تحكم الصوت على عجلة القيادة. مكيف هواء اوتوماتيك، مدخل aux. دخول السيارة من دون مفتاح. سعر السيارة هيونداي اكسنت 2017 يبلغ نحو 19 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي النترا موديل عام 2015 Base محرك 1.8 للبيع مستعملة

متاح عبر مواقع بيع وشراء السيارات في السعودية سيارة هيونداي النترا 2015. مكان تواجد بيع السيارة في أبها. ناقل الحركة للسيارة نوع القير اوتوماتيك. لون السيارة الخارجي أبيض لامع.

أهم مواصفات السيارة هيونداي النترا وسعرها