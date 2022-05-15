نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام في المقال التالي

أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 تعتبر هذه السيارة من أكثر أنواع السيارات التي تتميز بمواصفات جيدة ويحب كثير من الأشخاص معرفة كافة التفاصيل التي تتعلق بهذه السيارة الخاصة بالجيل الخامس المسؤولة عن تصنيع السيارة أنها تتميز بمواصفات وجودة عالية بجانب أنها تعمل بكفاءة كبيرة وتعمل بنظام الاوتوماتيك، لهذا سوف نعمل لكم من خلال السطور القادمة من جميع المواصفات وأسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 هذه السيارة من ضمن سيارات الجيل الخامس الجديدة كما يتواجد فيها الدفع الرباعي المدمج وهذه السيارة يوجد فيها بطارية تصل سعتها إلى 13 . 8 كيلو وآت بالساعة أما بالنسبة للنطاق الكهربائي المستهدف يصل إلى 32 ميل ويتواجد في هذه السيارة مواصفات عالية وكبيرة ويوجد العديد من أنواع هذه السيارة التي تتناسب مع الجميع خاصة أنها تعمل بنظام الاتوماتيك حيث يهتم دائما بعشاق السيارات معرفة أهم المواصفات الموجودة في هذه السيارة بجميع الفئات الخاصة بها لأنها من أكثر أنواع السيارات التي يوجد إقبال عليها بشكل كبير للغاية داخل المملكة السعودية. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 يتوفر في هذه السيارة 186 حصان كما يتواجد فيها ناقل حركة أوتوماتيكي أما بالنسبة لعزم الدوران يصل إلى 417 نيوتن لكل متر.

يتواجد في هذه السيارة ناقل الحركة أوتوماتيك يعمل بنظام سبع سرعات مختلفة.

يوجد فيها محرك سريع يكون من النوع الديزل أما الانطفاء يصل إلى 1660 ملم وطول العضلات يصل إلى 2755 ملم

تعمل هذه السيارة بنظام محرك رباعي الاسطوانات أما أبعد السيارة بالنسبة للطول تصل إلى 4660 ملم. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 هذه السيارة مجهزة من الداخل بأفضل التجهيزات الاتوماتيك والحديثة والتي تجعلك تشعر بالقيادة المريحة.

يتواجد في هذه السيارة إمكانية شحن الهواتف الذكية والاتصال بالواي فاي أما بالنسبة للمقصورة الداخلية تكون كبيرة وواسعة وتعمل بنظام الذكاء.

هذه السيارة يوجد فيها نظام خاص بالتحكم الكهربائي ويعمل بطريقة إلكترونية وتعتمد السيارة على الطرق الصعبة والمنحنيات والطرق الرملية. أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 يصل سعر هذه السيارة بالنسبة للفئة الأولى داخل السوق السعودي حوالي 97 , 000 ريال سعودي أما بالنسبة لسعر الفئة الثانية يصل سعرها حوالي 120 , 000 ريال سعودي.

بينما يصل سعر الفئة الثالثة حوالي 120 , 000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام - ثقفني

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