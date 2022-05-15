نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات كيا وبي إم دابليو مستعملة وبحالة ممتازة بأسعار تناسب الجميع في الإمارات في المقال التالي

سيارات كيا وسيارات تويوتا كورولا وسيارات بي إم دابليو للبيع في الإمارات بأسعار لا مثيل لها وفي متناول الجميع متوفر سيارات من مختلف الماركات والموديلات وبحالات ممتازة جدا بادر بالحصول عليها. للبيع سيارة كيا سورينتو مستعملة موديل 2016: تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تم قيادتها 232648 كيلو متر.

السيارة كيا سورينتو موجودة في مدينة دبي.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

عدد أبواب السيارة 4 أبواب.

عدد السيليندر 4 سيلندر.

المواصفات الإقليمية للسيارة مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

السيارة بها مشغل إسطوانات، ونظام تثبيت السرعة، وسنتر لوك.

السيارة بها ميزة الدخول بدون مفتاح، وعجلة قيادة ألية، ونظام التحكم في ظروف الجو.

السيارة بها بلوتوث وجنوط من الألومنيوم، حسسات للركن، مرايات ونوافذ كهربائية.

السيارة كيا سورينتو مستعملة بسعر 42000 درهم إماراتي.

يمكنك الحصول على السيارة عن طريق الإتصال على 00971554199669. للبيع سيارة بي إم دابليو إكس مستعملة موديل 2012: تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تم قيادتها 98000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

اللون الخارجي للسيارة أحمر.

السيارة بي إم دابليو إكس موجودة في مدينة دبي.

عدد أبواب السيارة 4 باب.

عدد السيليندر 8 سيلندر.

المواصفات الإقليمية للسيارة مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

السيارة بها جنوط من الألومنيوم.

السيارة مزودة بنظام التحكم في الجو، مرايات كهربائية، نظام حماية.

السيارة بها نظام تثبيت السرعة، حسسات للركن، نوافذ كهربائية، كاميرا خلفية.

السيارة بي إم دابليو إكس مستعملة بسعر 80000 درهم إماراتي.

يمكنك الحصول على السيارة عن طريق الإتصال على 00971501971141 أو من خلال رسائل الواتساب. للبيع سيارة رينو كوليوس مستعملة موديل 2018: تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تم قيادتها 83600 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة البنزين.

اللون الخارجي للسيارة أزرق.

السيارة رينو كوليوس موجودة في مدينة أبو ظبي.

عدد أبواب السيارة 5 أبواب.

عدد السيلندر 4 سيلندر.

السيارة بها وسائد هوائية، جنوط ألومونيوم، بلوتوث، مقاعد قابلة للتبريد.

السيارة بها فتحة سقف وسقف بانوراما ومكيف ونظام حماية ونظام تثبيت السرعة.

السيارة بها مقاعد قابلة للتدفئة، نظام ملاحة، مساعد إصطفاف.

السيارة بها عجلة قيادة ألية، كاميرا خلفية، نوافذ كهربائية.

السيارة رينو كوليوس مستعملة بسعر 69500 درهم إماراتي.

يمكنك الحصول على السيارة عن طريق الإتصال على الأرقام التالية 00971555739637 أو عن طريق الرسائل الخاصة. عمر شويل - جدة سيارات كيا وبي إم دابليو مستعملة وبحالة ممتازة بأسعار تناسب الجميع في الإمارات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات كيا وبي إم دابليو مستعملة وبحالة ممتازة بأسعار تناسب الجميع في الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.