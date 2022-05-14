نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3500 ريال فقط سيارات مستعمله رخيصه بحالات ممتازة سوزوكي وهيونداي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة 3500 ريال فقط سيارات مستعمله رخيصه بحالات ممتازة في موضوعنا اليوم نقوم بعرض أرخص سيارات مستعمله في السعودية لعام 2022م، فهناك العديد من السيارات المستعملة التي يتم عرضها بإمكانيات متطورة وعالية ولا يعني كون السيارة مستعملة أن بها عيوب ولكن هناك بعض الأشخاص التي تقوم ببيع سياراتها بسبب رغبتها في الحصول على بعض المال بسبب ضائقة مالية أو بسبب رغبتهم في الحصول على سيارة جديدة وسنقوم بتوضيح مواصفات بعض السيارات في سطور مقالنا التالية.

سيارات مستعمله رخيصه بحالات ممتازة سوزوكي وهيونداي

1. سيارة سوزوكي جيمني 2017

من السيارات التي لها شعبية كبيرة ومظهرها وهيكلها الخارجي مناسب للكثير من الأذواق هي سيارة سوزوكي جيمني والتي تم إصدارها في عام 2017م ومن أهم مواصفاتها:-

يمكن للسيارة قطع مسافة قدرها 82 ألف كيلو متر بالبنزين.

ناقل الحركة المقترن به السيارات أوتوماتيكي ويعمل بالدفع الأمامي.

عدد أبواب السيارة خمسة أبواب وأربع أسطوانات ولونها الخارجي أسود.

يتم بيع السيارة بسعر ثلاثة آلاف وخمسمئة ريال سعودي.

2. سيارة هيونداي أكسينت إتش بي 1992

بالرغم من مرور الكثير على إصدار سيارة هيونداي أكسينت موديل 1992م إلا أنه لا يزال عليها طلب كبير ولذلك فهي فرصة رائعة بعد عرضها في سوق المستعمل ومن مواصفاتها:-

تم إصدار السيارة في عام 1992م.

عدد الكيلو مترات التي يمكنها قطعها 300 ألف كيلو متر مسافة بالبنزين.

يقترن الموتور بناقل حركة يعمل يدويًا ويعمل الموتور بالدفع الأمامي.

تحتوي السيارة على أربع أسطوانات وأربعة أبواب.

3. سيارة هيونداي أكسينت هاتشباك 1992

تعتبر سيارات هيونداي أكسينت الهاتشباك من أفضل السيارات التي تم عرضها في ذلك الوقت وحتى وقتنا الحالي يبحث عنها الكثير من المشترين ومن أهم مواصفاتها:-

يمكن للسيارة قطع مسافة 300 ألف كيلو متر وتعمل بالبنزين.

ناقل الحركة يعمل يدويًا وتعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات

تتكون السيارة من أربع أبواب والموتور يحتوي على أربع أسطوانات.

4. سيارة كيا ريو 2004

تعد سيارات كيا هي من السيارات التي عليها إقبال كبير جدًا ولها شهرة واسعة في سوق السيارات ومن أهم مواصفاتها:-