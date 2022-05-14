بـ30 الف ريال فقط سيارات سوزوكي فيتارا 2022 مستعملة نضيفه بحالات جيده في السعودية

في مقالنا اليوم نعرض لكم أفضل سيارات سوزوكي مستعملة في السعودية ومتوفرة في بعض الشركات والمناطق في داخل المملكة، فالسيارات المستعملة عليها إقبال أكثر من الجديدة لأننا نعيش الآن في عصر غلاء شديد جدًا وليس في مقدرة الجميع شراء سيارة تعادل مبلغ كبير جدًا وخاصة وأن المرتبات لا تكفي للاحتياجات الأساسية ولكن لضرورة السيارة فإن الكثير يبحث عنها بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة وسنوضح لكم بعض السيارات المستعملة في السعودية.

سيارات سوزوكي مستعملة في السعودية

من بين السيارات المستعملة المتوفرة في سوق السعودية كل مما يلي:-

1. سيارة سوزوكي آي بي في 2017

موديل السيارة APV وتم إصدارها في عام 2017م.

عدد أسطوانات محرك السيارة 4 أسطوانات ونوع الوقود بنزين.

لون السيارة الخارجي رمضان ومنها اللون الأبيض أيضًا.

تحتوي السيارة على أربع أبواب وسعر بيع السيارة في السوق السعودية 25 ألف ريال سعودي.

2. سيارة سوزوكي جيمني 2017

السيارة متوفرة في سوق السيارات السعودية بسعر 3 آلاف و500 ريال سعودي.

معدل استهلاك السيارة من البنزين اقتصادي ويمكنها قطع مسافة 80 ألف كيلو متر.

تعتمد السيارة نظام الدفع الرباعي وتتكون من ثلاثة أبواب.

ناقل الحركة أوتوماتيكي يتكون من سرعات مختلفة.

3. سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تتوفر السيارة في سوق السيارات السعودي بسعر 80 ألف ريال سعودي.

سعة المحرك 1600 سي سي وقوته 120 حصان وسعة الحقيبة الخلفية 375 لتر.

عزم دوران الموتور تبلغ قيمته 155 نيوتن لكل متر ويقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات.

طول السيارة أربعة أمتار و175 مللي متر وعرضها متر و775 مللي متر بينما ارتفاعها متر واحد و610 مللي متر.

4. سيارة سوزوكي سويفت ديزاير 1.2L GLX 2020