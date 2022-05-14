نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة موديل 2019 بدون مقدم وضمان 3 سنوات وقسط شهري 1,137 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة والجديدة هي من أهم المتطلبات الأساسية في الحياة والتي يبحث عنها عدد كبير من الأفراد، ليحصلون على الراحة والأمان للعائلة، ويحتاج البعض منهم إلى امتلاك سيارة ولكن هناك أسعار غالية للسيارات الجديدة، فلذلك يتجه البعض منه للحصول على سيارة مستعملة وتكون بسعر مناسب للراتب الشهري، حتى لا يتأثر الدخل الشهري للأسرة، ويتمتع بسيارة أحلامه بأقل الإمكانيات، وهناك فرص عديدة ومميزة لتحصل على سيارة بسعر مناسب لك، وتوجد عروض سيارات مستعملة بأقل سعر وأرخص قسط شهري، كما أنها بضمان لمدة 3 سنوات وفترة سداد تصل حتى 60 شهرا وأيضاً بدون دفع مقدم.

تمويل سيارة مستعملة موديل 2019

إليك أهم العروض المتوفرة في تلك الأثناء للسيارات المستعملة موديل 2019 بسعر مميز للجميع من المواطنين والغير سعوديين أيضاً، سيارة مستعملة بدون مقدم موديل 2020، ومن يهتم ليحصل على سيارة بسعر مناسب ومريحة وبها جميع الكماليات التي يبحث عنها، فاليوم تقدم لكم أهم الشركات فرصة لتحصل على سيارة تويوتا يارس موديل 2019 بلون رمادي وضمان ثلاث سنوات ومن أهم مميزاتها أيضاً أنها أوتوماتيك لمن لا يرغب بالسيارات المانويل، وسيدان وعدد كيلومتراتها تبدأ من 80 وحتى 89 كيلومتر، سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات، ومتواجدة بالرياض وهي بدون دفعة أولى وفقط يتم دفع دفعة أخيرة تصل حتى 20% لتملك السيارة، وبأقل قسط شهري تمتلك سيارتك الخاصة، وهنا يكن إجمالي سعر السيارة 70,713 ألف ريال سعودي.

طرق الحصول على السيارة المستعملة

قامت شركة عبد اللطيف جميل للسيارات لتوفير عدد كبير من السيارات الجديدة والمستعملة بسعر جيد ومناسب لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بأقل راتب وهو 3000 ريال، يمكنك أن تتقدم بطلبك لتحصل على تمويل سيارة بدون مقدم ومتاح للموظفين والمتقاعدين الحصول على السيارة بإجراءات ميسرة وسهولة و يسر، وأن يكون المتقدم موظف بالقطاع الحكومي لفترة لا تقل عن شهر قبل طلب التمويل، وفترة ثلاثة أشهر للموظف بالقطاع الخاص، ويمكنك التقديم لطلب التمويل من خلال شركة عبد اللطيف جميل أو أحد الفروع التابعة إليه في المملكة والاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني 8002442211 خلال أيام الأسبوع، وسوف تحصل على السيارة بقسط شهري 1,137موديل 2019.

عروض سيارات عبد اللطيف جميل

تتميز شركة عبد اللطيف جميل بتقديم أفضل أنواع السيارات والعروض المتوفرة لكل شهر من جيلي وتويوتا وهيونداي وكيا وأم جي ويمكنك أن تختار السيارة الأفضل لك والمقترنة بينهم لتحصل على كل ما هو مناسب لك والأفضل بالنسبة للسعر، كما أنه من ضمن العروض بأنه سوف تحصل على السيارة بدون مقدم والقسط الأول والثاني مجاني، ويمكنك أن تقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة لتقديم طلب التمويل بموافقة فورية وسريعة.