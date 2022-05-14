نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا مستعملة في الإمارات تبدأ بسعر 12 ألف درهم بحالة ممتازة أشهر فئة تويوتا في المقال التالي

تويوتا كورولا مستعملة في الإمارات ،تعد سيارات Toyota Corolla هي إحدى أشهر السيارات على مستوى العالم، ويتم بيع وتوزيع أكثر من ملايين النسخ منها سنويًا على مدار العال بفضل مواصفاتها القياسية وأسعارها التنافسية التي لا تضاهي مواصفاتها، تعد تويوتا كورولا من أوائل السيارات التي حظيت على أستحسان عملائها وهي تنافس أفضل ماركات السيارات العالمية بشراسة كـسيارات هيونداي النترا وهوندا سيتي، وتعتبر مملكة الامارات المتحدة هي من أكبر الدول المُستخدمة لسيارات Toyota Corolla، حيث يبحث المواطن الإماراتي أو المقيم فيها على سيارات Toyota Corolla مستعملة للبيع في الامارات، ومن أجل هذا الصدد سنعرض سيارات تويوتا كورولا في الامارات مستعملة بسعر منافس وأهم تفاصيل السيارة. سيارات تويوتا كورولا مستعملة في الإمارات تويوتا كورولا موديل 2005 مستعملة سيارة سيدان عائلية طراز 2005 يبلغ سعة محركها 1600 سي سي.

ناقل الحركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 407 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي- المنطقة الحرة جبل علي شمال.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج ولم يسبق لها حوادث من قبل.

تلف وعيوب بسيطة للغاية.

تحتوي على وسائد هوائية وقفل مركزي، النوافذ والمرايات تعمل بالكهرباء، نظام حماية متكامل، مكيف قوي وميزة الدخول بدون مفتاح.

سعر Toyota Corolla 2005 مستعملة في الإمارات 12 ألف درهم. تويوتا كورولا موديل 2004 مستعملة سيدان رياضية عائلية طراز 2004 محركها يسع 1600 سي سي بقوة 150 حصان.

ناقل الحركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 250 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي- رأس الخور.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج، ولا يوجد بها تاريخ للحوادث.

تحتوي على مكيف هواء، مشغل أقراص ليزرية، إطارات خاصة، راديو ام ام، مدخل يو اس بي و AUX، راديو أقمار صناعية، جميع تجهيزات الحماية كوسائد هوائية وكاميرا مراقبة، نظام مانع انزلاق الفرامل، نظام مساعد فرامل، قفل مركزي.

سعر تويوتا كورولا 2004 مستعملة في الإمارات 12.500درهم. تويوتا كورولا موديل 2007 مستعملة يبلغ سعة محركها 1800 سي سي بقوة 170 حصان.

ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 251 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة دبي- المزهر 1.

السيارة بها العيوب الطفيفة ولا يوجد بها تاريخ للحوادث.

تحتوي على فرامل مضادة للقفل بفضل نظام EBS ووسائد هوائية للراكب الأمامي والسائق، نظام القيادة أوتوماتيك، مجسات وقوف السيارات، قفل أوتوماتيك، كاميرا للرجوع إلى الخلف، مصابيح ضبابية، نظام ملاحي دقيق، راديو، بلوتوث، ام بي ثري، مدخل يو أس بي.

سعر تويوتا كورولا 2007 مستعملة في الامارات 18 ألف درهم. عمر شويل - جدة تويوتا كورولا مستعملة في الإمارات تبدأ بسعر 12 ألف درهم بحالة ممتازة أشهر فئة تويوتا - ثقفني

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