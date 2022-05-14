نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة كيا سول Kia 2023 الجديدة السرعة والأمان ومتعة القيادة سعرها ومواصفتها في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر فئة سيارات كيا من الفئات المفضلة لدى بعض الأشخاص ويعد اصدرا كيا سول Kia 2023 من احدث الإصدارات المطورة التي تمتاز بالكثير من المميزات وبها مواصفات داخلية وخارجية متميزة، وتأتي السيارة بمحرك توربيني لزيادة السرعة كما أنها من فئة سيارات هاتشباك التي تجذب العديد من محبي المظهر الجذاب، وتمتاز السيارة بمساحة كبيرة وسرعة تجعلها تنافس بقوة في سوق السيارات.

مواصفات سيارة كيا سول Kia 2023 الجديدة

تتصف كيا سول بمواصفات متعددة حيث أنها مزودة بنظام أمان يحمي الركاب حتى عند حدوث حوادث ولكن الإنذارات المتواجدة بالسيارة تقلل من حدوث الاصطدام، ونجد محرك السيارة يأتي بسعة 2 لتر فيولد قوة 147 حصان ولكن السيارة بها محرك توربيني لزيادة السرعة وإكسابها قوة وصلابة، وتمتاز السيارة بنظام تثبيت السرعة مع وجود إمكانية مراقبة النقطة العمياء، وتحتوي أيضا على تنبيه لحركة المرور الخلفية.

مواصفات كيا سول من الخارج

نجد السيارة من الخارج تتمتع بمظهر مثالي مع وجود إطارات بمساحة 17 أنش مع التصميم المثالي للمصابيح التي تعطي إضاءة عالية في الليل والنهار والمصابيح الضبابية المميزة، ويتوافر من السيارة كيا سول العديد من الفئات كما يتوافر منها ألوان مختلفة لتناسب الأذواق والفئات العمرية، ولزيادة الحماية توجد بالسيارة كاميرا خلفية لمتابعة الطريق مزودة بشاشة داخل السيارة لتسهيل عملية القيادة على السائق، وتتسم السيارة بالزجاج عازل للضوضاء مع إمكانية كشف المشاة ومراقبة نعاس السائق، ولتوفير راحة للسائق فهي تتمتع بوجود مساعد لتغيير المسار.

مواصفات كيا سول من الداخل

تمتاز سيارة كيا الجديدة بمساحة تتسع إلى خمسة أفراد إلى جانب المقاعد الجلدية المميزة إلى تعطي راحة للركاب، كما أنها تحتوي على مكبرات صوت وأكثر من وسيلة ترفيه مثل الشاشة الداخلية ذات مساحة 8 بوصة والتي تتصل بالبلوتوث وتدعم الاتصال بواصلة ي واس بي إلى جانب دعمها للاتصال بالهواتف الذكية، إلى كما الراديو وإمكانية تحريك المقاعد في أكثر من اتجاه، تحتوي السيارة على نظام ملاحة إلى جانب أن الفرامل ذاتية الانغلاق وذلك للحفاظ على حياة الركاب.

سعر سيارة كيا سول Kia 2023 الجديدة

تتوافر السيارة بأكثر من طراز لذلك نجد السعر يختلف بين الفئة والأخرى ويبدأ سعر كيا سول Kia 2023 من 108,750 ألف ريال سعودي بما يعادل 29 ألف دولار أمريكي ويعادل أيضا 530,700 ألف جنية مصري، ويعتبر هذا السعر مناسب إلى الكثير من الأشخاص فتكون كيا سول هي الخيار الأمثل له والأنسب من حيث السعر والمواصفات.