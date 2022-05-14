سعر نيسان صني في سلطنة عمان ومواصفاتها السيارة الأكثر شهرة بعمان Nissan Sunny

سعر نيسان صني في سلطنة عمان ، Nissan Sunny هي سيارة سيدان صغيرة عائلية وتصلُح أن تكون شبابية أيضاً بفضل تصميمها الشبابي الأنيق، هي سيارة تم انتاجها في دولة اليابان عام 1966 وقد تم إطلاق أول أسم افتتاحي لها داتسون 100، وقد نجحت في حصولها على المركز الأول في السيارات الصغيرة العائلية والشبابية، ومن اشهر السيارات المنافسة لـ نيسان صني سيارة تويوتا كورولا وهوندا سيتي و أكسنت، تعد صني من أشهر السيارات على مستوى سلطنة عُمان والأكثر اكتساحًا والتي لها موثوقية عالية عند المواطن العُماني هي سيارة صني حيث تعتبر من اكثر السيارات مبيعًا في عُمان، ويبحث دائمًا المواطن العماني عن سعر ومواصفات نيسان صني، ومعرفة ما هو الجديد بشأنها، ومن أجل هذا سوف نعرض مواصفات نيسان صني وسعرها في السوق العُماني ومميزات وعيوب نيسان صني في خلال التالي.

مواصفات Nissan Sunny 2022 الجديدة (أعلى فئة)

يبلغ سعة محرك السيارة نحو 1600 سي سي رباعي الأسطوانات.

السيارة من فئة السيارات السيدان العائلية.

سعة خزان الوقود 40 لتر.

تولد قوة المحرك 149 حصان.

ماقل الحركة أوتوماتيك.

5 مقاعد من القماش.

سعة الصندوق الخلفي للتخزين 416 لتر.

نظام ABS المانع لانغلاق الفرامل.

نظام مساعد فرامل.

نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل.

نظام مانع الحركة.

نظام تثبيت السرعة.

نظام المساعدة في صعود المرتفعات.

فرامل أمامية قرصية.

حزام أمان للسائق والراكب الأمامي.

إنذار لمنع السرقة.

إدارة أسطوانة متغير .

. 5 مقاعد مصنوعة من القماش المتين.

سنتر لوك.

المقاعد الخلفية قابلة للطي لتوسيع المساحة التخزينية.

إمكانية ضبط المقاعد بشكل يدوي.

المقود يعمل بالكهرباء.

إمكانية تعديل إمالة الوقود.

مكيف قوي.

مدخل يو أس بي .

. دعم إم بي ثري.

مشغل أقراص سي دي ليزرية.

مدخل AUX.

شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس.

سعر نيسان صني في سلطنة عمان 2022

تختلف أسعار سيارات نيسان صني في عمان من حيث مواصفات ومميزات وعيوب كل فئة:

سعر نيسان صني 1.6L S 2022 في عُمان بـ 5900 ريال. سعر نيسان صني 1.6L SV 2022 في عمان بـ 5990 ريال عماني. بينما سعر نيسان صني 1.6L SL 2022 في عُمان بـ 6800 ريال عُماني.

صور نيسان صني الجديدة 2022