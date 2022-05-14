محدث الآن.. عروض تقسيط سيارات بدون دفعة أولى وبدون كفيل

تقسيط سيارات بدون دفعه أولى وبدون كفيل، هناك الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية يسعون إلى شراء سيارات جديدة، ولكن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم دفعة أولى للحصول على السيارة بالإضافة إلى أنهم يفتقدون إلى كفيل للبنك، ومع ذلك هناك العديد من معارض السيارات والشركات المتخصصة في بيع السيارات الجديد وفرت لهذه الفئة عدد من العروض المخصصة والمميزة والتي تمكنهم من شراء سيارة دون دفع مقدم وبدون الحاجة إلى كفيل، ويرغب العديد من الأفراد في التعرف على المؤسسات أو المعارض التي تمكنهم من شراء سيارة بالتقسيط دون الحاجة إلى الدفعة والكفيل، وفي سطور هذا المقال نتابع معكم كافة العروض والشركات التي تقدم هذه المميزات.

تقسيط سيارات بدون دفعه أولى وبدون كفيل

دائما ما تتنافس شركات السيارات فيما بينهما، وذلك من أجل استقطاب الزبائن والعملاء في جميع أنحاء المملكة، حيث تطلق العديد من العروض المميزة التي تدفع الراغبين في شراء سيارة في التوجه إلى معارضهم، ويفضل الكثير من الأشخاص شراء السيارة بالتقسيط بدون دفعة أولى وبدون كفيل، وتوفر الشركات الخاصة ببيع السيارات سواء كانت جديدة أو مستعملة هذه المميزات لعملائها، كما توفر العروض للعديد من الموديلات والطرازات المختلفة للسيارات، وهناك شركات تعفى العميل من المصاريف الإدارية وتوجد شركات تقدم خدمات الصيانية المجانية وخدمات الطرق، ومن أبرز هذه الشركات التي توفر ميزة التقسيط دون كفيل ودون دفعة هي شركة أوتوزون بالبيد.

عروض هيونداي بدون دفعة أولى

تعد شركات هيونداي من الشركات الرائدة والمميزة، حيث قدمت العديد من السيارات التي تناسب كافة الفئات والعملاء، وتتوفر العديد من شركات السيارات التي تقدم عروض هيونداي بدون دفعة أولى، ومن أهم الشركات التي تستطيع من خلالها الحصول على أفضل العروض هي وكالة الوعلان، حيث تتميز الشركة بأنها توفر لك العرض بنظام التقسيط المريح، ولا يشترط أن يكون لديك كفيل أو حتى دفع أي دفعات مقدمة أو دفعة أولى، ونتعرف معكم في السطور التالية على العروض المقدمة من الشركة.