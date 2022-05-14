نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض ولا في الأحلام …أقوي عرض سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS بمواصفاتها ومميزاتها الفوق رائعه في المقال التالي

أقوي عرض سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS ،شيفروليه كابتيفا LS 2022 تعد من السيارات المتعددة المهام التي تتميز بمساحتها الداخلية الكبيرة التي تتسع لثمانية من الأفراد بداخلها وتتميز بمواصفات عديده مميزة على المستوى الخارجي والداخلي خاصة أنها من أنتاج شركة شيفروليه المعروفة بإنتاجها للسيارات فخمة، ونستعرض معكم أهم مواصفات السيارة وأسعارها و مميزاتها و أبرز عيوبها أقوي عرض سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS مواصفات شيفروليه كابتيفا 2022 LS تتميز السيارة بمحرك تيربو تبلغ سعته 1500 سي سي.

يتكون المحرك من اربع سلندرات، يعمل بقوة تصل إلى 148 حصان.

السيارة مزودة بناقل حركه يعمل أوتوماتيكيا ويصل عزم دوران المحرك إلى 255 نيوتن لكل متر.

تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كيلومتر خلال ساعة واحدة في مدة 13.2 ثانية.

يبلغ سعه خزان السيارة 52 لتر.

تستهلك السيارة 9.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كيلو متر.

تحتوي على شاشه ترفيهية للمعلومات بمقاس 8 بوصة مسوده بنظام صوتي يتكون من أربع مكبرات صوتية. مميزات سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 تحتوي على عده وسائل للأمان منها الوسائد الهوائية تدعم نظام الحماية ضد السرقات.

يوجد بها نظام يساعد السائق في صعود المرتفعات.

تحتوي على فتحه سقف كهربائية.

يمكن التحكم في مقعد السائق بشكل يدوي.

يمكن دخول السيارة بالنظام الذكي بدون استخدام المفتاح.

تحتوي على نظام الفرامل الموزع الإلكترونية.

يوجد بها نظام الفرامل المانعة للانغلاق.

تحتوي على منفذ يو أس بي.

تدعم بلوتوث بها مشغل mp3.

تحتوي على نظام ISOFIX الذي يساعد على تثبيت مقاعد الأطفال.

تدعم ابل كار بلاي.

يوجد بها كاميرا خلفيه تساعد على الرؤية بشكل أوضح. عيوب سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 عجلات شيفروليه كابتيفا 2022 ذات حجم صغير إلى حد ما.

ذات حجم صغير إلى حد ما. لا يتوفر بها فتحه سقف بانوراميه.

لا يعمل محرك السيارة مع الأوزان الثقيلة بشكل جيد.

مقاعد السيارة ضيقه في الصف الثالث.

لا يوجد وسائد للتهوية في كل الفئات للسيارة كما أن زاويه عجله القيادة غير جيدة. أسعار شيفروليه كابتيفا 2022 يوجد عرض رائع خاص بشركه صالح للسيارات التي خفضت سعر سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 من 62900 ريال سعودي إلى 61900 ريال سعودي.

وهذا العرض خاص وحصري وساري في الشركة لحين انتهاء العرض أو الكمية. عمر شويل - جدة عرض ولا في الأحلام ...أقوي عرض سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS بمواصفاتها ومميزاتها الفوق رائعه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض ولا في الأحلام …أقوي عرض سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 LS بمواصفاتها ومميزاتها الفوق رائعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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