نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة نيسان من 11 ألف درهم بالإمارات أقل سعر لسيارات نيسان مستعملة للبيع في المقال التالي
سيارة نيسان من 11 ألف درهم بالإمارات أقل سعر لسيارات نيسان مستعملة للبيع، سيارت مستعملة في الإمارات خاصة سيارات نيسان لها شعبية كبيرة وإقبال كبير على الشراء ويليها سيارات تويوتا وهيونداي وشيفرولية، ومع ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم الفترة الحالية في كافة المجالات خاصة السيارات يلجأ البعض لشراء سيارات مستعملة تقضي حاجتها اليومية وتكون أيضاً بسعر مناسب للراتب وحالتها تكون ممتازة، لذا سنقدم لكم عدد من عروض لبيع سيارات المستعملة من نيسان في أماكن مختلفة اختاروا منها ما يناسبكم للشراء.
سيارات نيسان مستعملة بسعر 11 ألف درهم إماراتي
تعتبر سيارات نيسان من أقوى السيارات على الطريق وبها الكثير من مزايا الأمان وكل إصدار لها تطور الإمكانيات الداخلية لها التي تجعلها منافس قوي لعدد من السيارات الأخرى، وفي حالة أردت شراء نوع معين من سيارات اترك لنا استفسارك في خانة التعليقات أسفل المقال وسنوفرها لك.
للبيع سيارة نيسان مورانو موديل 2006 محرك 3.5
- سيارة نيسان مورانو متاحة للبيع وتعد من سيارات المميزة على مواقع بيع السيارات.
- حالة السيارة مستعملة بحالة جيدة.
- ناقل الحركة للسيارة نوع القير أوتوماتيك.
- مكان تواجد السيارة ندا الحمر في دبي.
مزايا ومواصفات سيارة نيسان مورانو 2006
- محرك السيارة يبلغ 3500 CC.
- عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 243.280 ألف كيلو متر.
- نوع الوقود المستخدم للمحرك بنزين
- نوع الدفع أو الجر رباعي.
- فتحة سقف، مقاعد قابلة للتهيئة كهربائي.
- مقاعد من الجلد، التحكم في ظروف الجو.
- سعر السيارة يبلغ نحو 11 ألف درهم إماراتي.
- لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي.
سيارة نيسان مورانو موديل 2006 مستعملة محرك 3.5
- للبيع سيارة بحالة جيدة في ورسان العقارية بدبي.
- سيارة نيسان مورانو 2006 مستعمل لونها الخارجي فضي رمادي.
- ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك نوع القير.
مزايا ومواصفات سيارة نيسان مورانو 2006
- عدد الأبواب للسيارة خمسة أبواب.
- الوقود المستخدم بمحرك السيارة البنزين.
- عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة عند بيع 146 ألف كيلو متر.
- محرك السيارة يعمل بقوة 3500 CC.
- حالة السيارة الخارجية والداخلية ممتازة بدون تاريخ حوادث.
- عدد سيلندر السيارة أربعة سلندر.
- نوافذ السيارة كهربائية، مرايا السيارة كهربائية.
- طقم للطرق الوعرة، نظام تثبيت سرعة، نظام حماية.
- فتحة سقف، سنتر لوك، دخول السيارة بدون مفتاح.
- سعر السيارة يبلغ نحو 9000 درهم إماراتي.
- طريقة الدفع كاش بدون تقسيط.
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