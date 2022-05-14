سيارة محدودي الدخل... سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة

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سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها، منذ عدة أسابيع قد تم طرح سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في البلاد السعودية، والتي عُرفت بأنها إحدى الصناعات اليابانية التي يتم تصميمها بدقة عالية كما أنها قد تم التعرف عليها على أنها واحدة من أفضل السيارات الاقتصادية، حيث أنه قد يتم طرحها بالأسواق بأسعار منخفضة نظير إمكانياتها وقط غيرها المتوافرة في كل مكان. سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها يجدر الإشارة إلى أن تلك السيارة تتمتع بمواصفات رائعة، حيث أنها تمنحك قيادة مركبة بإرتياح لا مثيل له وهذا ما تم التصريح بها من قبل مالكيها منذ أن تم طرحها في الأسواق داخل المملكة العربية السعودية، وتكمن مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بما يلي:

تتمتع بمواصفات رائعة، حيث أنها تمنحك قيادة مركبة بإرتياح لا مثيل له وهذا ما تم التصريح بها من قبل مالكيها منذ أن تم طرحها في الأسواق داخل المملكة العربية السعودية، وتكمن مواصفات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بما يلي: قد تم تصميم سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بمحرك قوي للغاية حيث تصل سعته نحو 1000 سي سي تيربو، والذي يقوم بتوليد قوة تبلغ 67 حصان وقد يصل أكبر عزم دوران لتلك المركبة إلى نحو 90 نيوتن لكل متر.

بجانب أن السيارة قد تم طرحها بناقل حركة اتوماتيك وليس يدوي.

علاوة على أن نقطة ثبات سيارة سوزوكي اسبريسو الجديدة يصل تسارعها إلى 14.3 ثانية في كل مائة كيلو متر، ويعتبر ذلك ميزة فريد في تلك المركبة.

بالإضافة إلى أن مساحة الشنطة الخلفية في السيارة كبيرة للغاية، حيث تصل سعتها نحو 239 لتر. أبرز ميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 في الواقع أن سزوكي اسبريسو الجديدة قد تم طرحها في الأسواق بمميزات لا مثيل لها.

حيث أنها تتمتع بأحدث التقنيات وتكمن مميزات المركبة في النقاط التالية:

من أبرز مميزات السيارة أنها تدعم نظام ABS وهي التي تمنح السيارة فرامل لاتسمح بالقفل.

حيث تمكنها من الثبات مهما كانت سرعة السيارة حتي لا تتعرض لأي حادث.

بجانب أنه قد تم تصميم وسادة هوائية داخل السيارة في الدركسيون لكي تمنح السائق حماية مضاعفة وقت التعرض لحادث. سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بالسعودية قد يصل سعر سيارة سوزوكي اسبريسو الجديدة موديل 2022 داخل المملكة العربية السعودية إلى نحو 35 ألف ريال سعودي.

وقد يعتبر ذلك سعر مناسب جدًا لكثير من مالكيها حيث أنها تتمتع بمميزات تُهلها لسعر اكثررمن ذلك بكثير. عمر شويل - جدة سيارة محدودي الدخل... سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة محدودي الدخل… سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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