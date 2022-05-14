أسعار سيارات إم جي 5 بعد الزيادات الأخيرة 2022 ومميزات ومواصفات السيارة

أسعار سيارات إم جي 5 بعد الزيادات الأخيرة، الكثير من الأشخاص الراغبين في شراء السيارات يتساءلون حول ما هي أسعار سيارات إم جى 5 بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار، فكانت قد أرسلت شركة المنصور للسيارات لشبكة موزعيها باعتبارها الوكيل المحلي لدى شركة إم جي بمصر لشبكة موزعيها المعتمدين الأسعار الجديدة لسيارات إم جي 5، و هذه الأسعار قد تضمنت الزيادة بحوالي 15 ألف جنيه لكافة الفئات المطروحة من السيارات داخل الأسواق المحلية في شهر مايو الحالي.

زيادة أسعار سيارات إم جي 5

تزايدت أسعار سيارات من طراز إم جي 5، وجاءت الفئة الأولى كلاسيك بسعر يتراوح بين 304 ألف و990 جنيهًا، وكانت سعر نفس الفئة في الأشهر الماضية 289 و990 جنيهًا.

كذلك قد صعدت أيضاً أسعار سيارات الفئة الثانية وهي «Comfort» حتى سعر324,000 جنيه و990، وكانت تباع من قبل بسعر 309 ألف جنيه و990 جنيهًا.

قد ارتفعت أسعار سيارات اي جي 5 من الفئة الثالثة وهي «Luxury» لتصل إلى سعر 344 ألفًا و990 جنيهًا، وكان سعرها من قبل هو 329 ألفًا و990 جنيهًا.

مميزات سيارات من طراز «MG5»

هناك الكثير من المزايا للسيارات من طراز «MG5»، ومن أبرز تلك المزايا ما يلي: