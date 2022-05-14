نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات إم جي 5 بعد الزيادات الأخيرة 2022 ومميزات ومواصفات السيارة في المقال التالي
أسعار سيارات إم جي 5 بعد الزيادات الأخيرة، الكثير من الأشخاص الراغبين في شراء السيارات يتساءلون حول ما هي أسعار سيارات إم جى 5 بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار، فكانت قد أرسلت شركة المنصور للسيارات لشبكة موزعيها باعتبارها الوكيل المحلي لدى شركة إم جي بمصر لشبكة موزعيها المعتمدين الأسعار الجديدة لسيارات إم جي 5، و هذه الأسعار قد تضمنت الزيادة بحوالي 15 ألف جنيه لكافة الفئات المطروحة من السيارات داخل الأسواق المحلية في شهر مايو الحالي.
زيادة أسعار سيارات إم جي 5
- تزايدت أسعار سيارات من طراز إم جي 5، وجاءت الفئة الأولى كلاسيك بسعر يتراوح بين 304 ألف و990 جنيهًا، وكانت سعر نفس الفئة في الأشهر الماضية 289 و990 جنيهًا.
- كذلك قد صعدت أيضاً أسعار سيارات الفئة الثانية وهي «Comfort» حتى سعر324,000 جنيه و990، وكانت تباع من قبل بسعر 309 ألف جنيه و990 جنيهًا.
- قد ارتفعت أسعار سيارات اي جي 5 من الفئة الثالثة وهي «Luxury» لتصل إلى سعر 344 ألفًا و990 جنيهًا، وكان سعرها من قبل هو 329 ألفًا و990 جنيهًا.
مميزات سيارات من طراز «MG5»
هناك الكثير من المزايا للسيارات من طراز «MG5»، ومن أبرز تلك المزايا ما يلي:
- سيارات «MG5» هي من فئة السيارات السيدان، وهذه النوعية من السيارات مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، كما أن السعة الخاصة بها هي 1500 سي سي.
- الموتور يخرج قوة حوالي 120 “حصان”، كما أن للسيارة عزم أقصى للدوران وهو 150 نيوتن/ متر.
- وبناءً على البيانات التي قد تم إعلانها عن طراز «MG»، فإنه يبلغ متوسط الاستهلاك الخاص بالسيارة من الوقود هو 5.8 لتر، أما عندنا تقطع السيارة مسافات، فهنا يصل استهلاك الوقود إلى 100 كم.
- كذلك يعد ضمن مواصفات سيارات إم جي 5 موديل 2022 هي احتوائها على الكثير من وسائل الأمان ، ومن أبرز تلك الوسائل هي الوسائد الهوائية الموضوعة في الأمام.
- يوجد بالسيارة فرامل تمنع الانغلاق، كما يوجد بها توزيع إلكتروني للفرامل، وتحتوي على برنامج التوازن الإلكتروني، وأيضاً يوجد بها نظام مخصص لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.
- كما يوجد في هذا الطراز من سيارات إم جي 5 العديد من التجهيزات الهامة مثل «مثبت سرعة، وكذلك احتوائها على خاصية تقوم تشغيل المصابيح الأمامية بشكل أوتوماتيكي، مع إمكانية ضبط المرايات الخارجية للسيارة كهربائياّ، بها مكيف هواء، وتحتوي على خاصية تقوم بتعديل المقاعد الأمامية، كذلك تضم نظام ترفيهي وهو عبارة عن 4 مكبرات صوتية، وكذلك بلوتوث، وأيضاً بها مدخل USB، وغيرها».
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