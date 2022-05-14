نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الروسية الخرافية هتكسر الدنيا… أحداث سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول في المقال التالي

أحداث سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مواصفاتها ،تعدي سيارة لادا نيفا 2022 مثال قوي على جودة التصميم وروعه التجهيز الداخلي تتميز بشهرة كبيرة في الأسواق السعودية للسيارات وحصلت على نسبة مبيعات عالية وهي إحدى أشهر سيارات الدفع الرباعي، القيادة بها ممتعه وأمنه وبها العديد من الكماليات والمواصفات القياسية التي تجعلها في منافسة قوية مع الموديلات المختلفة من السيارات في نفس الفئة السعرية. أحداث سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مواصفاتها تعتبر سيارة لادا نفيا 2022 من أحداث السيارات الروسية ولذلك من خلال موقعنا ثقفني قدمنا لكم مواصفتها ومميزاتها وأسعارها. مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 يعمل محرك السيارة ذو الأداء الجيد بقوة تصل إلى 83 حصان وتبلغ سعة المحرك 1600 سي سي أي 1.7 لتر.

يقدر عزم دوران المحرك بنحو 128 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة يمكن أن تصل إليها السيارة في خلال ساعة واحدة هي 145 كيلو متر.

زودت السيارة بخمس سرعات مختلفة للقيادة، وتأتي سيارة لادا نيفا 2022 بأربعة فئات مختلفة تتنوع فيها ناقل الحركة بين ناقل يدوي أو أوتوماتيك.

مقاس عجلات السيارة 15 بوصة وهي مصنوعة من البلاستيك المضاد للكسر.

تحتوي سيارة لادا نيفا 2022 على تجهيزات عالية للأمان مثلا وجود نظام الفرامل المانع للانغلاق و نظام الحقن الإلكتروني. مميزات سيارة لادا نيفا 2022 تأتي سيارة لادا نيفا 2022 شبه كبير يجمع بينها وبين سيارة راف فور في التصميم الخارجي.

شبه كبير يجمع بينها وبين سيارة راف فور في التصميم الخارجي. من أهم ما يميزها هيكلها الخارجي الصلب المقاوم للصدمات.

تحتوي السيارة على مصابيح خلفية تعمل بواسطة تقنية الليد الحديثة.

كما أنها مزودة بشاشة تعمل من خلال اللمس.

يوجد بها عازل صوتي لمنع وصول الضوضاء الخارجية للركاب أثناء القيادة.

تدعم ابل كار بلاي.

تدعم خاصية بلوتوث.

تحتوي على إضاءة بسقف السيارة.

تتميز بمقاعدها بمساحتها الكبيرة والتي تكون مريحة للركاب وتساعد في تدفئتهم. أسعار سيارة لادا نيفا 2022 في بعض الدول تباع سيارة لادا نيفا موديل 2022 بفئاتها الأربعة في السوق الروسي للسيارات بسعر يبدأ من 717 ألف روبل روسي.

بينما يبلغ سعرها في الأسواق الأمريكية بالولايات المختلفة نحو 9635 دولار أمريكي.

فيما بلغ سعرها في السوق العربي السعودي نحو 36 ألف ريال سعودي وهو سعر الفئة الأولى منها. عمر شويل - جدة السيارة الروسية الخرافية هتكسر الدنيا... أحداث سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الروسية الخرافية هتكسر الدنيا… أحداث سيارة لادا نيفا موديل 2022 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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