نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار سيارات مستعملة في السعودية تخفيضات جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتناول في هذا الموضوع اسعار سيارات مستعملة في السعودية. حيث يقبل الكثير من السعوديين على شراء السيارات المستعملة وذلك بسبب الاسعار المناسبة لكل شخص في السعودية. لأن السيارات الجديدة في السعودية تكون غالية السعر جدًا في ظل التغيرات الاقتصادية المختلفة. وسنعرض في هذا المقال العديد من الموديلات مأخوذة من المعلين على مواقع كبرى مثل حراج.

اسعار سيارات مستعملة في السعودية

سيارة لكزس LS 2018 معروضة في الرياض وقطعت نحو 60 ألف كيلو متر بـ 50 ألف ريال وهي أوتوماتيك. كما توجد سيارة فيات فيورينو 2017 مبردة موجود في مدينة ينبع. وهي عادي ليس اوتوماتيك وسعر الكاش 40 ريال سعودي. كما معروض أيضًا على حراج سيارات سيارة جيب شيروكي 2016 اوتوماتيك معروضة بـ 50 ألف ريال سعودي.

اسعار سيارات مستعملة في السعودية أخرى

كما معروض أيضًا ضمن السيارات المستعملة تويوتا كاميري إل إي 2022 جنوط في الرياض أوتوماتيك بسعر الكاش 121 الف جنيه. كما يوجد تويوتا راش 2022 في الرياض اوتوماتيك بـ سعر الاش 76130 ريال سعودي. كما معروض أيضًا سيارة تويوتا راف فور جي.إل. إي فورباي فور في الرياض اوتومايتك موديل 2022 سعر الكاش 138 ألف ريال سعودي.

سيارات للبيع بسعر رخيص في السعودية مستعمل

توجد سيارة تويوتا هايلكس غمارتين ديزيل 2022 في الرياض عادية بسعر 131100 ريال سعودي. كما يوجد تويوتا لاند كروزر جي اكس ار 3 ديزيل موديل 2022 في الرياض أوتوماتيك بسعر الكاش 333500 ريال سعودي. كما توجد تويوتا لاند كروزر في اكس ديزيل موديل 2022 في مدينة الرياض أوتوماتيك بسعر الكاش 388700 ريال سعودي.

اسعار سيارات مستعملة في السعودية تخفيضات جديدة

توجد تويوتا لاندكروزر صالون GXR2 موديل 2022 في الرياض اوتوماتيك بسعر الكاش 362250 ريال سعودي. كما توجد تويوتا لاندكروزر GXR-V موديل 2022 في الرياض اوتوماتيك بسعر 365700 ريال سعودي. ويوجد عزيزي القاريء تويوتا كامري جي ال اي 2022 في الرياض اوتوماتيك بسعر الكاش 124200 ريال سعودي. كذلك يوجد تويوتا أفالون بريميوم موديلي 2022 في الرياض بسعر الكاش 192050 ريال سعودي. كما يوجد في الرياض تويوتا أفالون XLE موديل 2022 في الرياض اوتوماتيك بسعر الكاش 158700 ريال سعودي. ويوجد تويوتا هايلكس ديزيل اوتوماتيك 2022 وسعر الكاش 166750 ريال سعودي.