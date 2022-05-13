أرخص عروض التقسيط..ب700 ريال احصل على عروض تقسيط سيارة ميتسو بيشي سبيس ستار اتش موديل 2022 بمواصفات جبارة

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عروض تقسيط سيارة ميتسو بيشي سبيس ستار اتش موديل 2022 بمواصفات جبارة، امتلك الآن سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار اتش دون دفع مقدم على مدار 60 شهر، من خلال معرض العيسائي لتمويل السيارات بقسط 786 ريال شهرياً، فهذه السيارة من بين أنواع السيارات متعددة الاستخدامات، وتم انتاجها من قبل الشركة اليابانية ميتسوبيشي بعام 2013، وحتى يتم القيام بصناعة العديد من الإصدارات والفئات المتنوعة ويتم توزيعها بكل مكان بالعالم، وتهتم شركة العيسائي للسيارات بتوفير أفضل عروض تمويل السيارات بالسعودية على مدار خمس سنوات، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على مواصفات ومميزات وعروض تقسيط ميتسوبيشي ستار اتش 2022. عروض تقسيط سيارة ميتسو بيشي سبيس ستار اتش يجب العلم أن هذا العرض مقدم من خلال شركة العيسائي للسيارات على سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار موديل 2022 الجديد.

السيارة متاحة بالمعارض بقسط 786 ريال سعودي، وفترة السداد طويلة تصل حتى خمس سنوات (60 شهر).

لا يتطلب منك دفه دفعة أولى ولا يشترط أي دفعات مقدم، ومتاحة بسعر كاش يبلغ حوالي 46,000 ريال سعودي والسعر شامل الضريبة المضافة.

يتم سداد دفعة أخيرة تبلغ 18,400 ريال سعودي، وحتى تستفيد من العرض عليك بالتواصل مع المعرض. مواصفات سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار أتش السيارة متاحة بمحرك قوي ذات سعة تبلغ نحو 1.2 لتر، ويولد عنه قوة تصل نحو 78 حصان.

وقوة عزك الدوران تبلغ حوالي 106 نيوتن لكل متر.

تبلغ سعة لتر الخزان الوقود 35 لتر للخزان، وقوة التسارع تسجل نحة 173 كم لكل ساعة وبها ناقل حركة أتوماتيك.

تحمل السيارة الكثير من وسائل الأمان من أجل توفير الحماية الكلية للراكب خلال القيادة.

تتمتع المقصورة الداخلية للسيارة بالكثير من المميزات ومنها وجود السنتر لوم مع إتاحة طي المقاعد الخلفية من أجل زيادة المساحة الخلفية التخزينية بالسيارة.

المقاعد مصنعة من أجود أنواع الأقمشة الفاخرة والمقود الخاص بها يعمل بالكهرباء.

إلى جانب وجود إمكانية قراءة الأميال المتبقية لخزان الوقود عن طريق جهاز الكمبيوتر.

يبلغ طول السيارة نحو 3.795 مللم والعرض يبلغ نحو 1.665 ملم، وارتفاع السيارة 1.510 ملم.

أما بالنسبة لسعة الشنطة الخلفية للسيارة تبلغ حوالي 29 لتر، وفي النهاية يبلغ قياس العجلات حوالي 2.450 ملم. عمر شويل - جدة أرخص عروض التقسيط..ب700 ريال احصل على عروض تقسيط سيارة ميتسو بيشي سبيس ستار اتش موديل 2022 بمواصفات جبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص عروض التقسيط..ب700 ريال احصل على عروض تقسيط سيارة ميتسو بيشي سبيس ستار اتش موديل 2022 بمواصفات جبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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