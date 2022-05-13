أحداث تصميم روسي..سيارة لادا نيفا 2022 الجديده كلياً بمواصفات وسعر خيالي في السعودية

سيارة Lada Niva 2022 الرائعة من أهم موديلات الشركة Lada الروسية النقاب عن النسخة الجديدة من السيارات الباهرة والرائعة، و تعتبر من أقوى الشاحنات المتوفرة في الوقت الحالي على المستويين العالمي والمحلي، وكشفت الشركة أن الإصدار الجديد من السيارة سيكون له مواصفات جديدة تمامًا مقارنة بالموديلات السابقة، وتم طرح لادا نيفا 2022 في الأسواق العربية بتميزها بأسلوبها الأوروبي الأنيق واحدة من أكثر السيارات شهرة وفريدة من نوعها في السوق، مع تصميم خارجي مذهل وأنيق وتصميم داخلي فاخر يميزها عن غيرها من المركبات، وسنتعرف أكثر على مواصفات ومميزات Lada Niva في السطور القادمة.

المواصفات المتميزه في سيارة لادا نيفا 2022

تأتي Lada Niva 2022 مع قائمة طويلة من الميزات القياسية التي تضعها في صدارة المنافسة في عدة فئات.

يحتوي على محرك رباعي الأسطوانات يوفر القوة وزوجًا قويًا وسريعًا.

يتم التحكم في محرك السيارة بواسطة ناقل حركة يدوي بخمس سرعات يدوية وأربع سرعات أوتوماتيكية.

عجلات السيارة مصنوعة من البلاستيك المطاطي غير القابل للتلف وبالتالي فهي متينة للغاية.

المقصورة الداخلية للسيارة واسعة مع مقاعد تتسع لخمسة أشخاص والمقاعد فسيحة ومنجدة بأريكة جلدية عالية الجودة.المركبة مزودة بمصابيح LED ليلا ونهارا والإضاءة ساطعة وواضحة.

تحتوي السيارة على نظام داخلي لعزل الصوت والضوضاء يمنع الضوضاء الخارجية.

تتميز السيارة باستخدام أجود أنواع الجلود في صناعة المقاعد ، مما يتيح لك الشعور بالراحة عند الجلوس.

كما أن لديها نظام تدفئة ومجموعة متنوعة من أنظمة وتقنيات الترفيه بما في ذلك البلوتوث.

إنه مسؤول عن وظيفة Apple Car ولديه شاشة ترفيه تعمل باللمس.

تعد العديد من أنظمة السلامة والأمن والتي تشمل الوسائد الهوائية والمكابح المانعة للانغلاق ، من بين أكثر الميزات الحيوية للسيارة.

تتميز السيارة بثبات أرضي كامل خاصة مع زيادة سرعة السيارة.

توجد إضاءة على السطح وهي واحدة من أهم الميزات

اسعار سيارات لاد نيفا الحالية فى السعودية 2022

Lad Niva هي واحدة من السيارات التي تنتجها شركة سيارات روسية معروفة وتصميمها مناسب بشكل خاص للشباب، مما دفع الكثير من الناس للبحث عن سعرها. وكان سعره في الفئة الثالثة حوالي 193 ألف ريال.