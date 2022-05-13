نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة موديل 2022 للتنازل بأقل قسط والسداد لأطول مدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة موديل 2022 للتنازل بأقل قسط والسداد لأطول مدة، تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي سوناتا موديل 2022 فئة smart، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2500 سي سي تولد قوة 194 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك وعدادها ألفي كيلو متر فقط، تتميز بحساسات خلفية وأمامية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد، فرامل مانعة للانغلاق، نظام المساعدة في المرتفعات تقنية دعم الفرامل، جنوط مقاس 17 إنش، نظام تثبيت سرعة، فتح السيارة بالريموت، شاشة ترفيه ذكية ومقاعد مخمل، تحكم من المقود، بلوتوث، مكيف أوتوماتيك، 6 مكبرات للصوت وغيرها من المميزات. السيارة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي بقسط شهري 1460 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 3 أقساط ومتبقي 57 قسط + دفعة أخيرة 47 ألف ريال قابلة للتقسيط على سنتين.

سيارات مستعملة 2022 للتنازل بأقل قسط

متوفر للتقبيل سيارة تويوتا هايلكس غمارة مستعمل موديل 2022 جير عادي عدادها 43 ألف كيلو متر، محرك ديزل 4 اسطوانات حجم 2400 سي سي يولد قوة 147 حصان. تتميز بجنوط مقاس 16 إنش، مقاعد مخمل، فتح السيارة بالريموت، فرامل ABS، نظام أمان وحماية من السرقة، تحكم في الثبات، نوافذ كهربائية، مكيف يدوي، نظام المساعدة في المرتفعات، حساس كفرات وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل بالتقسيط على بنك البلاد وقيمة القسط الشهري 1338 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 6 أقساط ومتبقي 54 قسط + دفعة أخيرة 33900 ريال قابلة للتقسيط.

متوفر أيضاً ضمن عروض اليوم سيارة هيونداي اكسنت موديل 2022 فئة فل كامل للتقبيل بدون شروط، ماكينة 4 اسطوانات حجم 1600 سي سي والقوة 123 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك وعدادها لم يصل إلى ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 16 إنش، نظام تثبيت السرعة، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية ومرايا جانبية كهربائية، اتصال يو اس بي، مدخل AUX واتصال بالبلوتوث، تقنية دعم المكابح، مقاعد مخمل، شاشة ترفيه تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو وفتحة سقف. السيارة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي بقسط شهري 896 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 2 أقساط ومتبقي 58 قسط + دفعة أخيرة قابلة للتقسسيط تبلغ قيمتها 27000 ريال.

تقسيط سيارات لأطول مدة سداد

متوفر للتقبيل سيارة هيونداي ازيرا مستعمل موديل 2022 عدادها 24 ألف كيلو متر، محرك 6 اسطوانات حجم 3500 سي سي بقوة 290 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تتميز بحساسات خلفية وأمامية، تحكم من الدريكسون، كاميرا خلفية، جنوط 19 إنش، إضاءات ليد، نظام تثبيت سرعة، مكيف متعدد المناطق، نظام ملاحة، تبريد المقاعد، تدفئة المقاعد، ستائر جانبية، شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه + شاشة خرائط، سقف بانوراما، فرامل مانعة للانغلاق، نظام التحذير في المناطق العمياء، مقاعد جلد وغيرها من المواصفات. السيارة للتقبيل أقساط عن طريق مصرف الراجحي بقسط شهري 2246 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 5 أقساط ومتبقي 55 قسط + دفعة تملك 72 ألف ريال يمكن تقسيطها.