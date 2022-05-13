سيارة لادا نيفا 2022 العملاق الروسي … تعرف على سيارة لادا نيفا 2022 مواصفاتها ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول

تعرف على سيارة لادا نيفا 2022 مواصفاتها، إن سيارة لادا نيفا من السيارات التي لها شعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها من إطلاق شركة أفتوفاز الروسية، وقد تم الإعلان عن السيارات الحديثة الخاصة بها منذ فترة كبيرة، وهي سيارة ذات دفع رباعي للعجلات، كما أن تصميمها مميز للغاية، فهي تجمع بين العصر الكلاسيكي والعصر الحديث، وهي من السيارات التي يفضلها الكثير من الشباب في الوقت الحالي، وسنتعرف على أهم مميزاتها فيما يلي فتابعونا.

تعرف على سيارة لادا نيفا 2022 مواصفاتها

مواصفات السيارة لادا نفيا رائعة للغاية فهي تجعلك تحتارها من أول وهلة، وهي كما يلي:

المحرك الخاص به نوعان، ألول تصل السعة الخاصة به إلى 1600 سي سي، كما أن قوته تبلغ 114 حصان.

المحرك الثاني الخاص بها تبلغ سعته 2000 سي سي، وقوته تبلغ 165 حصان.

يقترن المحرك الخاص بالسيارة بناقل حركة، وهو يعمل بشكل يدوي، كما أن محركها الصيني مزود بناقل حركة أوتوماتيكي يشمل ستة من السرعات.

تم تزويد السيارة بميزة البلوتوث، كما أنها تحتوي على نقطة اتصال ألواي فاي ويقترن بها مخرج للشحن خاص بالهواتف الذكية بشكل لاسلكي.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

تدعم السيارة لادا نفيا 2022 خاصية ابل كار بلاي، وأند رويد أوتو.

خاصية ابل كار بلاي، وأند رويد أوتو. العجلات الخاصة بالسيارة تمت صناعتها من البلاستيك المتين الذي لا يقبل الكسر.

يصل القياس الخاص جنوط العجلات إلى 15 بوصة.

يوجد بالسيارة إطارات تناسب التضاريس، كما أنها تحتوي على اهتزاز، وعازل للصوت خلال القيادة.

قوة دوران السيارة وعزمها تبلغ 129 نيوتن لكل متر.

تعتبر السيارة من سيارات الدفع الرباعي المميزة.تتميز هذه السيارة الرائعة بالعديد من المميزات، ومنها:

تقوم السيارة باستخدام أعلى التقنيات الحديثة، وهذا يتمثل في لوحة القيادة، وكذلك المقاعد التي تريح الركاب والسائق.

سعر سيارة لادا نيفا 2022