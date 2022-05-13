نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا للبيع بدون عمولة 0% وحالات قوية بأسعار رخيصة في المقال التالي

هناك سيارات تويوتا كثيرة متاحة للبيع في سوق السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية، وهناك بعض الحالات المتميزة بفضل حالتها قياسًا بسعرها، وتعد الحالات القادمة هي حالات هي الأفضل قيمة مقابل أرخص سعر، وتعد العلامة اليابانية المشار إليها والتي هي علم كبير في عالم صناعة السيارات من الماركات الشهيرة التي تنال ثقة المستهلك السعودي بفضل اختياراتها المتعددة التي تتنوع لترضي كافة أذواق المواطنين بالمملكة. سيارات تويوتا للبيع بدون عمولة 0% وحالات قوية بأسعار رخيصة السيارة القادمة بسعر خيالي وهي تابعة لعلامة تويوتا، موديل راف فور 2002، السيارة متواحدة في تبوك.

وفي الوقت نفسه السيارة بقير يدوي عادي وليست اتوماتيكي، ممشى السيارة 293 ألف كيلومتر.

السيارة تسير بالبنزين وهي متوسطة استهلاك البنزين، حالة السيارة مقبولة من الخارج.

سعر السيارة هو 10 آلاف ريال سعودي قابلين للنقاش، ممشى السيارة من المرجح ارتفاعها لاستمرار استهلاك السيارة. تويوتا بأسعار ممتازة في مقابل حالات جيدة داخل المملكة هناك سيارة يارس موديل 2012 بحالة جيدة، لون السيارة هو اللون الأسود، حالة السيارة من الداخل مقبولة.

وفي الوقت نفسه السعر المطلوب في السيارة 14000 ريال سعودي، ممشى السيارة هو 244 ألف كيلومتر.

حالة المحرك والقير ممتازة وليست هناك ملاحظات عليهما، البودي بحالة مقبولة وبه بعض الملاحظات أبزرها الخدوش.

كذلك حالة الإطارات ممتازة ويمكن استعمالها لفترة مناسبة عند شراء السيارة دون الحاجة لاستبدالها.

تحتوي السيارة على بعض الخدوش الظاهرة على غطاء المحرك، جميع زجاج السيارة سليم ويعمل كهربائية بشكل جيد.

طلاء السيارة جيد وغير محروق أو باهت، قير السيارة يدوي عادي. كامري بحالة ممتازة بدون ملاحظات على البودي وبسعر قوي مفاجأة 100% هناك سيارة تويوتا كامري موديل 2017 فل كامل في الرياض، السيارة فئة GLX ولونها أبيض لؤلؤي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 305 ألف كيلومتر، ماكينة السيارة 4 سلندر والتكييف في السيارة قوي ويعمل بشكل جيد.

تحتوي السيارة على فتحة سقف وكذلك حساسات أمامية وخلفية بالإضافة إلى كاميرا مثبتة في الصدام الخلفي للمساعدة على الرجوع للخلف.

سعر السيارة هو 55 ألف 700 ريال سعودي، السيارة تحتوي على جناح خلفي على الشنطة. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا للبيع بدون عمولة 0% وحالات قوية بأسعار رخيصة - ثقفني

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