32 الف أرخص أنواع السيارات الحديثة 2022 بمواصفات ومميزات عالية الجودة

32 الف أرخص أنواع السيارات الحديثة، تشهد السيارات ارتفاع عالمي في الأسعار مما أدى لتأثر العديد من ماركات السيارات بالأسواق السعودية لذا يعتبر أرخص أنواع السيارات الجديدة 2022 من أهم المواضيع التي يتم البحث عليها بدرجة كبيرة من خلال المواطنين السعوديين، والذي يرغبون في الحصول على سيارة جديدة تكون مناسبة للفئة السعرية الاقتصادية، وقامت بتوفير الكثير من شركات أنتاج السيارات المعروفة بأسعار اقتصادية تبدأ من 50 ألف ريال سعودي.

32 الف أرخص أنواع السيارات الحديثة

يوجد العديد من أنواع السيارات المقدمة بأقل الأسعار ومن خلال هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على أرخص السيارات:ـ

سيارة إم جي 5 2022

سعر سيارة إم جي 5 2022 يتراوح ما بين 47 ريال سعودي حتى 52.785 ريال سعودي، وتعد من بين أنواع السيارات الجديدة الرخيصة.

كما أن سعة المحرك تبلغ حوالي 1.5 لتر وينتج عنه قوة قد تصل نحو 112 حصان، ورباعي الأسطوانات.

عزم الدوران الخاص بها يبلغ نحو 150 نيوتن لكل متر، والسيارة تقاوم العمل بسرعة تبلغ حوالي 180 كيلو متر.

السيارة يوجد بها خمس مقاعد ومصنف من بين أنواع السيارات العائلية ويوجد بها العديد من الكماليات والتقنيات.

يوجد بها الكثير من وسائل الأمان والسلامة من أجل المحافظة عليها إلى جانب توفير غطاء عازل للصوت والحرارة.

سيارة سوزوكي سيليريو بالسعودية 2022

ذلك السيارة متصلة بناقل حركة يدوي وذات سعة للمحرك حوالي 0.9 لتر وقوته تبلغ حوالي 66 حصان.

وقوة دوران تبلغ حوالي 89 نيوتن، ويكون بحاجة لوقود ما يعادل نحو 4.2 لتر.

وتنطلق السيارة من نقطة الثبات وصولاً 99 كيلو متر بخلال 60 دقيقة بكل 13.4 ثانية ويبلغ سرعتها ما يقارب نحو 145 كيلو متر بالساعة.

وقد يصل سعر سيارة سوزوكي سيليريو بالسعودية 2022 إلى 32500 الف ريال سعودي

سيارة هيونداي جراند 2022