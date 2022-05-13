لمحدودي الدخل... سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة اهم مميزاتها مواصفاتها وأسعارها الرائعة

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سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة اهم مميزاتها، سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 سيارة يابانية الصناعة تدخل ضمن فئة سيارات الهاتشباك وتتميز على مستوى التصميم الخارجي وأداء المحرك بالإضافة إلى سهولة توفر قطع غيارها، بها الكثير من الكماليات التي تضمن قيادة ممتعة، كما أن قيادتها آمنة حيث تأتي بوسائل أملن عديدة، ونستعرض معكم أهم مواصفاتها وأسعارها في الدول المختلفة. سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة اهم مميزاتها محرك سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 يعمل بأداء جيد حيث أن قوته تصل إلى 67 حصان بالإضافة إلى أن سعته تقدر بنحو 1000 سي سي.

يعمل بأداء جيد حيث أن قوته تصل إلى 67 حصان بالإضافة إلى أن سعته تقدر بنحو 1000 سي سي. المحرك من النوع التيربو الذي يقدر عزم دورانه ب 90 نيوتن لكل متر.

زودت السيارة بناقل حركة من النوع الأوتوماتيكي.

تصل السيارة إلى الحد لأقصى من التسارع في خلال مدة زمنية لا تتجاوز 14.3 ثانية.

تتسع مساحة الشنطة الخلفية لسيارة سوزوكي اسبريسو 2022 والتي تعد من أفضل مميزاتها التي تمنح المستهلك المزيد من الراحة بنحو 239 لتر. مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 تشتمل سيارة سوزوكي اسبريسو على تجهيزات متعددة لأمان والسلامة مثل الفرامل المانعة للانغلاق بجانب نظام تثبيت السرعة لحماية السيارة من التصادم.

كما أن بها بعض الوسائد الهوائية المخصصة للسائق وللركاب أيضا.

تحتوي سوزوكي سيارة اسبريسو 2022 على أحزمة الأمان، كما يتوفر بها جهاز إنذار لمنع حدوث السرقة.

على أحزمة الأمان، كما يتوفر بها جهاز إنذار لمنع حدوث السرقة. كما يوجد بها كماليات ووسائل ترفيه مثل احتوائها على مكيف للهواء يبرد ويلطف من الجو بداخل السيارة.

تشمل السيارة حساسات خلفية للركن تساعد على ركن السيارة في مدة زمنية قصيرة.

زودت بزجاج سهل التحكم به يعمل عن طريق الكهرباء.

تشمل سوزوكي اسبريسو 2022 شاشة عرض تعمل عن طريق اللمس.

يمكن توصيل الشاشة بالهاتف لعرض أي ملفات صوتية أو صو .ر موجودة به.

يتوفر بالسيارة منفذ usb، ومنفذ aux.

يوجد بها مشغل أسطوانات cd وراديو.

تدعم بلوتوث.

يمكنها تشغيل apple carplay و android auto. عيوب سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 ما زالت السيارة حديثة النزول للسوق السعودي ولم يتمم تقييمها م العملاء بشكل كافي حتى الآن. سعر سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 عمر شويل - جدة لمحدودي الدخل... سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة اهم مميزاتها مواصفاتها وأسعارها الرائعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمحدودي الدخل… سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 الحديثة اهم مميزاتها مواصفاتها وأسعارها الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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