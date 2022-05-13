نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للتنازل سيارات كيا بالمملكة العربية السعودية بقسط شهري بداية من ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة للتنازل سيارات كيا بالسعودية، يعرض بعض المواطنين بالمملكة السعودية سياراتهم للتنازل عند تعسرهم في سداد باقي الأقساط نضرا لارتفاع الأسعار وفي أغلب الأحيان تكون لتعرضهم لضائقة مالية، وهناك أيضا من يبحث عن سيارة للبيع بأسعار معقولة وفي متناول الجميع لذلك نعرض لكم في مقالنا عبر موقع ثقفني ملف بأسعار سيارات كيا للتنازل.

للتنازل سيارات كيا بالمملكة العربية السعودية

سيارات كيا يتم تصنيعها بأكبر مصنع للسيارات بكوريا الجنوبية وتأسست الشركة في عام 1944، وتأسست لها فروع في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1994، وفيما يلي نوضح أسعار بعض سيارات كيا المعروضة للتنازل وأسعار القسط وكافة المواصفات للسيارة.

سيارة كيا سبورتاج موديل 2017 للتنازل

معروض للتنازل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية سيارة كيا سبورتاج موديل 2017، ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 130 ألف كيلو متر.

لون السيارة أبيض.

القسط الشهري يبدأ من 1235 ريال سعودي.

سعر التنازل للسيارة 25 ألف ريال.

شركة التمويل البنك السعودي الفرنسي.

قيمة السيارة 97 ألف ريال سعودي.

الأقساط المتبقية عشرة أقساط.

الدفعة الأخيرة 17,340 ريال.

للتواصل الاتصال على 0530395630.

سيارة كيا ريو هاتشباك 2020 Lx. 1.4 للتنازل

سيارة كيا ريو هاتشباك للتنازل بمدينة الدمام بالمملكة، السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 80 ألف كيلو متر.

وسائد هوائية للسائق.

السيارة موديل 2020.

لون السيارة فضي رائع.

السيارة تعمل بالبنزين.

القسط الشهري 1068 ريال.

وسائد هوائية جانبية.

نظام توزيع قوة الفرامل EBD.

للتنازل سيارة كيا موهافي موديل 2019

معروض سيارة كيا موهافي للتنازل موديل 2019 بمدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية، لون السيارة أبيض.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 25 ألف كيلو متر.

حساسات خلفية وأمامية.

وسائد هوائية للسائق والركاب.

قسط شهري للسيارة 2000 ريال.

السيارة تعمل بالبنزين.

للتواصل الاتصال على الرقم 966545028368+.

سيارة كيا أوبتيما للتنازل موديل 2018

متوفر للتنازل سيارة كيا أوبتيما للتنازل السيارة موديل 2018 بمدينة نجران بالمملكة العربية السعودية، السيارة بها ناقل حركة أوتوماتيكي.