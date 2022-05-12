نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح سيارات هيونداي الجديدة في الأسواق بمواصفات رائعة .. تعرف على الأسعار في المقال التالي
طرح سيارات هيونداي الجديدة في الأسواق بمواصفات رائعة، حيث قام وكيل سيارات هيونداي الكورية بطرح سيارة هيونداي اكسنت موديل 2020 والتي تعتبر من ضمن سيارات السيدان حيث تم الإعلان عن هذه السيارة بمواصفات مميزة وجميلة يحبها عشاق السيارات ولكن ارتفع سعر هذه السيارة خلال الفترة الحالية إلى 10 , 000 جنيه مصري داخل الأسواق المصرية وذلك مع مدير 2022 وبالتالي حدث ارتفاع في جميع الفئات بدء من الفئة الأولى حتى الفئة الخامسة خلال هذه الفترة من قبل وكيل العلامة لشركة التجارة وموزعية لسعر سيارة هيونداي اكسنت وسوف نعرض لكم الأسعار من خلال السطور القادمة.
طرح سيارات هيونداي الجديدة في الأسواق
سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أسعار السيارة بجميع الفئات بعد ارتفاع سعر السيارات خلال هذه الفترة تشمل الآتي:
- يصل سعر الفئة الأولي بـ 290 , 000 جنيه بدلا من 280 , 000 جنيه داخل الأسواق.
- أما بالنسبة لسعر الفئة الثانية 300 , 000 جنيها بدلا من 290 , 000 جنيه أما بالنسبة للفئه الثالثة وصل سعرها إلى 306 , 000 جنيه بدلا من 296 , 000 جنيه.
- سعر الفئة الرابعة 316 , 000 جنيه بدلا من 306 , 000 جنيه وأخيرا الفئة الخامسة وصلت إلى 326 , 000 جنيه بدلا من 316 , 000 جنيه.
مواصفات هيونداي اكسنت
- لم يحدث كثير من التغيرات في المواصفات الخاصة بهذه السيارة مقارنة مع موديل 2022 .
- حيث تم العمل على تغيير سنة الصنع حيث يحب كثير من الأشخاص هذه السيارة التي تندمج تحت فيه السيارات السيدان.
- كما أن هذه السيارة اكسنت أر بي المجمعة تتميز بوجود محرك موبايل الاسطوانات بسعة 1600 سي سي.
- أما بالنسبة لعزم الدوران 156 نيوتن وقوة الحصان تصل إلى 125 كما تتميز هذه السيارة بوجود نظام الدفع الأمامي للعجلات.
- قد أعلن وكيل سيارات هنادي الكورية ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة.
- بعد أن ارتفع سعر الدولار وبالتالي زادت أسعار السيارات داخل الأسواق المصرية لموديل اكسنت 2023 .
- التي تم تحديثها للمرة الثانية ولكن المواصفات لا تختلف كثيراً عن سيارة هيونداي اكسنت 2022 .
- وهي من السيارات التي تحظى اهتمام كبير من مستهلك السيارات المميزة داخل الأسواق المصرية.
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