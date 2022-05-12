طرح سيارات هيونداي الجديدة في الأسواق بمواصفات رائعة .. تعرف على الأسعار

طرح سيارات هيونداي الجديدة في الأسواق بمواصفات رائعة، حيث قام وكيل سيارات هيونداي الكورية بطرح سيارة هيونداي اكسنت موديل 2020 والتي تعتبر من ضمن سيارات السيدان حيث تم الإعلان عن هذه السيارة بمواصفات مميزة وجميلة يحبها عشاق السيارات ولكن ارتفع سعر هذه السيارة خلال الفترة الحالية إلى 10 , 000 جنيه مصري داخل الأسواق المصرية وذلك مع مدير 2022 وبالتالي حدث ارتفاع في جميع الفئات بدء من الفئة الأولى حتى الفئة الخامسة خلال هذه الفترة من قبل وكيل العلامة لشركة التجارة وموزعية لسعر سيارة هيونداي اكسنت وسوف نعرض لكم الأسعار من خلال السطور القادمة.

طرح سيارات هيونداي الجديدة في الأسواق

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أسعار السيارة بجميع الفئات بعد ارتفاع سعر السيارات خلال هذه الفترة تشمل الآتي:

يصل سعر الفئة الأولي بـ 290 , 000 جنيه بدلا من 280 , 000 جنيه داخل الأسواق.

أما بالنسبة لسعر الفئة الثانية 300 , 000 جنيها بدلا من 290 , 000 جنيه أما بالنسبة للفئه الثالثة وصل سعرها إلى 306 , 000 جنيه بدلا من 296 , 000 جنيه.

سعر الفئة الرابعة 316 , 000 جنيه بدلا من 306 , 000 جنيه وأخيرا الفئة الخامسة وصلت إلى 326 , 000 جنيه بدلا من 316 , 000 جنيه.

مواصفات هيونداي اكسنت