اسعار جمارك سيارة تويوتا فورتشنر شامل الضرائب والرسوم بدون مصاريف مخفية بسعر جبار ومواصفات ممتازة

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عمر شويل - جدة اسعار جمارك سيارة تويوتا فورتشنر شامل الضرائب ، من المحتمل أن تكون الرسوم الجمركية لسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2013 التي تمتلك 4 سلندر التي تشمل 275 ألف جنية شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل لحوالي 14%، وتبلغ النسبة لرسم التنمية 5% والسعة اللترية أكثر من 2000 سي سي ، بجانب قيمة خصم 50% من القيمة الأساسية للسيارة قبل احتساب الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى أن السيارة بها الكثير من المواصفات الجيدة والتي يريدها كل شخص.

اسعار جمارك سيارة تويوتا فورتشنر شامل الضرائب

سيارة تويوتا فورتشنر تكون متوفرة داخل السوق المحلي للسيارات حيث تكون مزودة بخيارين من المحركات والأول يكون رباعي الاسطوانات تصل سعتها 2.7 لتر وقوة تصل لحوالي 2694 سي سي.

تقوم السيارة بإنتاج قوة تصل إلى 163 حصان والحد الأقصى لقوة عزم الدوران 245 نيوتن متر، أيضاً متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات والسيارة تعمل من خلال الدفع الخلفي.

تعتبر السيارة من أنواع سيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات ووضحت الشركة اليابانية صانعة السيارة وجود الكثير من التغيرات الداخلية والخارجية الرائعة، وتأتي بفئتين الأولى تمتلك محرك 2700 سي سيرباعي الاسطوانات ويولد قوة 165 حصان وقوة عزم الدوران 245 نيوتن متر.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

تحتوي السيارة على كثير من المواصفات والامكانيات التي يمكن أن يتم تلخيصها في النقاط التالية: