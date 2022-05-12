نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار جمارك سيارة تويوتا فورتشنر شامل الضرائب والرسوم بدون مصاريف مخفية بسعر جبار ومواصفات ممتازة في المقال التالي
عمر شويل - جدة اسعار جمارك سيارة تويوتا فورتشنر شامل الضرائب ، من المحتمل أن تكون الرسوم الجمركية لسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2013 التي تمتلك 4 سلندر التي تشمل 275 ألف جنية شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل لحوالي 14%، وتبلغ النسبة لرسم التنمية 5% والسعة اللترية أكثر من 2000 سي سي ، بجانب قيمة خصم 50% من القيمة الأساسية للسيارة قبل احتساب الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى أن السيارة بها الكثير من المواصفات الجيدة والتي يريدها كل شخص.
اسعار جمارك سيارة تويوتا فورتشنر شامل الضرائب
سيارة تويوتا فورتشنر تكون متوفرة داخل السوق المحلي للسيارات حيث تكون مزودة بخيارين من المحركات والأول يكون رباعي الاسطوانات تصل سعتها 2.7 لتر وقوة تصل لحوالي 2694 سي سي.
تقوم السيارة بإنتاج قوة تصل إلى 163 حصان والحد الأقصى لقوة عزم الدوران 245 نيوتن متر، أيضاً متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات والسيارة تعمل من خلال الدفع الخلفي.
تعتبر السيارة من أنواع سيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات ووضحت الشركة اليابانية صانعة السيارة وجود الكثير من التغيرات الداخلية والخارجية الرائعة، وتأتي بفئتين الأولى تمتلك محرك 2700 سي سيرباعي الاسطوانات ويولد قوة 165 حصان وقوة عزم الدوران 245 نيوتن متر.
مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022
تحتوي السيارة على كثير من المواصفات والامكانيات التي يمكن أن يتم تلخيصها في النقاط التالية:
- تتمتع السيارة بأنظمة الأمان والسلامة فهي تحتوي على وسائد هوائية بمقعد السائق والمقعد الأمامي.
- متوفر بها ميزة منع السرقة ولإنذار صوتي وإضاءة المصابيح الأمامية.
- النسخة الأولى من السيارة موجود بها وسائل ألأمان والرفاهية.
- السيارة تعمل من خلال نظام سترينج هيدروليك.
- تحتوي على جنوط 18 بوصة يزن 2650 كجم.
- تمتلك النسخة الثانية من السيارة محرك 4000 سي سي مكون من 6 أسطوانات بجانب الدفع الرباعي التي تبلغ قوته 234 حصان.
- يمتلك قوة عزم دوران 376 نيوتن متر وخزان الوقود الخاص بها يحتوي على 80 لتر.
- السيارة تأتي بعجلة قيادة متعددة الاستعمالات ومزودة بشاشة عرض المعلومات بعدادات 4.2 بوصة وتكييف ذات مخرج خلفي وصندوق تبريد بالأمام.
- متوفر بالسيارة 6 سماعات ومدخل يو إس بي وشاشة تعمل من خلال اللمي بقياس 8 بوصة وتعمل من خلال نظام أندرويد وكار بلاي وأوتو.
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