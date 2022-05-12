سيارات فورتشنر ويارس وكورولا للتنازل لظروف السفر بدون سداد أي مقابل، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا كورولا موديل 2021 فئة Xli بحالة الوكالة، ماكينة 3 سلندر حجم 1500 سي سي تولد قوة 119 حصان، الجيربوكس أوتوماتيكي وعدادها 24000 كيلو متر. تتميز بجنوط ألمنيوم مقاس 16 بوصة، إطار كروم للشبك الأمامي، جناح خلفي، كشافات ضباب ليد، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، مقاعد من القماش، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات انعطاف، الدخول عن طريق الريموت كونترول، نظام صوتي بشاشة لمس 7 بوصة مع بلوتوث ونظام أبل كار بلاي، كاميرا خلفية، مكيف أمامي بتحكم يدوي، مثبت سرعة، حساسات خلفية للمساعدة على الركن. السيارة للتنازل بدون مقابل لغرض السفر والتقبيل سوف يكون عبر عبد اللطيف جميل للسيارات بقسط شهري 1357 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 أقساط ومتبقي على نهاية مدة التمويل 53 قسط + دفعة أخيرة 30520 ريال.

متوفر للتنازل بسبب السفر وعدم القدرة على السداد سيارة تويوتا يارس موديل 2021 فئة واي، ماكينة 4 سلندر حجم 1500 سي سي تولد قوة 105 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك وعدادها 22 ألف كيلومتر، السيارة سليمة ولكن تحتاج إصلاحات بسيطة في الكبوت ومصابيح الصدام الامامي. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 14 إنش، مقاعد مخمل، فتح السيارة بالريموت، سنترلوك، نوافذ كهربائية، مكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مدخل AUX و4 مكبرات الصوت، عدد 3 وسائد هوائية، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعة للانغلاق. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق عبد اللطيف جميل للسيارات بقسط شهري 1225 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 3 أقساط ومتبقي 57 قسط بالاضافة إلى دفعة أخيرة قيمتها 16 ألف و422 ريال.

متوفر للتقبيل سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 ومتواجدة بمنطقة الباحة، ماكينة 4 سلندر حجم 2700 سي سي تولد قوة 164 حصان، الجيربوكس أوتوماتيكي والممشى اقل من أربعين ألف كيلو متر. تتميز بحساسات وكاميرا خلفية، إكسسوارات كروم وشاشة ترفيه، تحكم من المقود، جنوط مقاس 17 إنش، ليد، مقاعد مخمل، مكيف يدوي، نظام تثبيت سرعة، بلوتوث. كما تتميز السيارة العائلية بوسائل أمان متنوعة مثل نظام المساعدة في المرتفعات، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، مكابح مانعة للانغلاق، التحكم في الانزلاق والثبات وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل لظروف السفر عبر شركة عبد اللطيف جميل للسيارات بقسط شهري 2149 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 8 أقساط ومتبقي 52 قسط + دفعة أخيرة 37 ألف ريال.

السيارة الأخيرة في عروضنا اليوم متواجدة في الطايف ومتاحة للتقبيل بدون شروط لغرض السفر، وهي ام جي زد اس موديل 2022 فئة فل كامل ، ماكينة 4 سلندر حجم 1300 سي سي تولد قوة 160 حصان، الجيربوكس أوتوماتيكي وعدادها 16 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، ليد، مقاعد جلد، جنوط مقاس 17 إنش، فرامل مانعة للانغلاق، مكيف أوتوماتيك، كاميرا 360 درجة، شاشة ترفيه و بانوراما، نظام تثبيت سرعة، نظام التحذير في المناطق العمياء وغيرها من المواصفات. السيارة للتنازل تقسيط بدون شروط كما ذكرنا وسيكون عن طريق عبد اللطيف جميل بقسط شهري 1734 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 6 أقساط ومتبقي 54 قسط ( متأخر منها قسطين ) بالاضافة إلى دفعة نهائية قيمتها 14 ألف ريال.