نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سيارة 300 ألف ريال للعاطلين عن العمل بدون فوائد وبأقل قسط شهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك عدد كبير من الشباب والفتيات الذين يبحثون عن عمل حر ولا يمتلكون أي وظيفة، ولا يجدون العمل المناسب لهم، لذلك يتجهون إلى بعض البنوك والشركات التي تقدم تمويل شخصي أو مبلغ مالي يساعدهم في بناء عمل خاص بهم، ويتجهون إلى القرض لأنه الذي يعطيهم ما يحتاجون إليه ويتم السداد على فترة طويلة تناسبهم، وقد قامت بعض البنوك داخل المملكة العربية السعودية بتوفير قرض للعاطلين عن العمل بمبلغ مالي مسترد على فترة تصل حتى خمس سنوات وتبدأ من 12 شهر أو وفق ما يتم الاتفاق عليه بين العميل والبنك، ولكن هناك بعض الشروط حتى تحصل على التمويل بدون فوائد وبرسوم إدارية قليلة.

قرض سيارة لمن بدون وظيفة و0% فوائد

إذا أردت أن تحصل على عمل حر وتمتلك مهنة القيادة، يمكنك التقديم لطلب القرض من خلال بنك التنمية الاجتماعية بمبلغ تمويلي يصل حتى 300 ألف ريال بدون فوائد والرسوم الإدارية 4000 ريال فقط ويتم خصمهم من المبلغ قبل إيداعهم للعميل، تمويل سيارة بموافقة فورية، وفترة سداد التمويل تصل حتى 60 شهرا، سيارة مستعملة بدون مقدم، كما أنه هناك إعفاء من باقي الأقساط المتبقية في حالة الوفاة لا قدر الله أو العجز، وهناك بعض الشروط حتى تحصل على تمويلك بكل أرتياحية وبدون خوف أو قلق من سداد الأقساط.

شروط قرض السيارة العاطلين عن العمل

يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل لا يقل العمر عن 18 عاما ولا يتخطى عمر 65 عاما عند طلب التمويل، وكما ذكرنا فأن التمويل يستمر في السداد حتى خمس سنوات، كما أنه لابد من وجود سجل ائتماني جيد وعدم وجود أي تعثرات مالية لأي من البنوك الأخرى، ويجب توفير ضمان لتحصل على التمويل، سيارات مستعملة بالتقسيط، ووجود كفيل يضمن المتقدم لطلب التمويل، مع وجود رخصة قيادة تكون سارية المفعول والتمويل متاح للسعوديين والسعوديات فقط، ومتاح للموظفين الذي يعملون ولكن بشرط أن لا يتخطى الدخل الشهري عن 20 ألف ريال، ويجب أن يقم المتقدم بالتسجيل في أي من الشركات التابعة والمعتمدة للنقل التشاركي حتى يحصل على السيارة.

خطوات التقديم لطلب التمويل

سوف تقم بالدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية ومنها إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد، ويكون معك إثبات رخصة القيادة وصورة من الهوية الشخصية، وتقديم طلب تمويل، والضمان المطلوب، وما يثبت المهنة التي تريدها، وتقديم طلبك بالمستندات المطلوبة، وعند الموافقة سوف يتم إيداع المبلغ 300 ألف ريال في حساب العميل أو الكفيل.