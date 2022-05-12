نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر كورولا كروس 2021 وحالات قوية مستعملة للبيع.. الوعرة الجبارة في المقال التالي

تعرض سعر كورولا كروس 2021 المستعملة للانخفاض تزامنا مع اقتراب موعد اقتراب طرح كورولا كروس 2023، وتعد تويوتا كورولا كروس الجديدة من السيارات شبه المتكاملة حيث تعد هذه السيارة جاهزة للخدمة في أصعب الظروف وحتى في الطرق الوعرة، وتقدم تويوتا اختيارات متعددة للمواطنين في المملكة العربية السعودية ومن بين هذه السيارات هي تويوتا لاندكروزر، كورولا، كامري، ويارس. انخفاض سعر كورولا كروس 2021 وحالات قوية مستعملة للبيع.. الوعرة الجبارة تعرض سعر كورولا كروس 2021 للانخفاض وتراوح سعرها بعد النزول ما بين الـ89 إلى 90 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه الفئة التي تعرضت للانخفاض هي فئة فل كامل. سيارات تويوتا كورولا كورس مستعملة بحالات جيدة للغاية هناك سيارة تويوتا كورولا كروس في الرياض، حالة السيارة مستعملة بحالة جيدة.

وفي الوقت نفسه قير السيارة اتوماتيكي، ممشى السيارة هو 17 ألف كيلومتر.

وقود السيارة هو البنزين السيارة فئة فل كامل، جنود السيارة مقاس 17.

السيارة تحتوي على نظام صوتي مع شاشة لمس وفتحة سقف وكاميرا خلفية + حساسات.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على حساسات مرايا ومثبت سرعة وشاشة معلومات متعددة 7 بوصة.

كذلك تحتوي السيارة على آبل كار بلاي وتكييف السيارة قوي للغاية.

سعر السيارة هو 90 ألف ريال سعودي، لون السيارة فضي.

بودي السيارة بالكامل من الخارج بدون ملاحظات إطلاقا وبحالة ممتازة وكذلك الحال هو الحال من الداخل. كورولا كروس مستعملة بسعر رخيص في المملكة العربية السعودية وفي الوقت نفسه هناك سيارة تويوتا كروس في الرياض سعر السيارة هو 90 ألف ريال سعودي.

موديل السيارة هو 2021، ممشى السيارة هو 23 ألف كيلومتر، سعر السيارة غير شامل التأمين والنقل.

السيارة تحتوي على تحكم في الطارة وجناح خلفي، كذلك المحرك الخاص بالسيارة هو 4 سلندر.

وقود السيارة هو هايبرد وتحتوي السيارة على مرايا كهربائية بخاصية القفل الاتوماتيكي.

السيارة تحتوي على abs ومقاعد قماش، قير السيارة هو توب ترونك.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على تكييف خلفي وتحتوي السيارة على موفر طاقة وضعية eco.

تحتوي السيارة على aux وكذلك تحتوي على إشارات بالمرايا. عمر شويل - جدة انخفاض سعر كورولا كروس 2021 وحالات قوية مستعملة للبيع.. الوعرة الجبارة - ثقفني

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