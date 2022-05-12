نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة موديل 2020 بدون مقدم وبضمان 3 سنوات بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمن يبحث عن السيارات المستعملة بضمان لفترة طويلة ولا يقم بصيانة السيارة أو الخوف والقلق من أي مشاكل تتواجد بها، فبضمان لمدة 3 سنوات سوف تحصل على أفضل السيارات المستعملة وبدون دفعة أولى، فقط تحصل على سيارتك في الحال وبدون أي تعقيدات وبأقل الأسعار ستمتلك سيارتك الشخصية، ويمكنك أن تتقدم بطلب لأي نوع سيارة أخرى تود الحصول عليها ومتابعه العروض المتوفرة لحظة بلحظة لتحصل على الأفضل لك دائما ولجميع أفراد أسرتك، ولا داعي للتوجه إلى أشخاص آخرين لتحصل على سيارة ليس لها ضمان، والبعض يفضل السيارات المستعملة نظرا لقلة سعرها وأنها موديل معين يبحث عنه البعض للكماليات المتواجدة بها.

سيارة مستعملة موديل 2020

من ضمن العروض المتوفرة في تلك الأيام هو عرض سيارة موديل 2020 بدون أي مقدم وبضمان ثلاث سنوات، سيارات لمحدودي الدخل بالتقسيط المريح، ولا يحتاج إلى كفيل، فقط إذا كنت مواطن أو مقيم تقدم بطلبك لتحصل على تمويل سيارات مستعملة وهناك الكثير من السيارات المعروضة ومن أهم تلك السيارات هي سيارة هيونداي موديل 2020، بقسط شهري 1977 ريال لمدة 60 شهرا، شروط تمويل السيارات للعاطلين عن العمل، على أن تكون دفعة التملك تصل إلى 20% أي بقيمة 17,250 ألف ريال ليكون سعر السيارة 135,870 ريال، وسوف تحصل على السيارة بالتقسيط المريح.

مواصفات سيارة هيونداي موديل 2020

السيارة المعروضة من أفضل أنواع السيارات حيث أنها عدد كيلومترات السير من 60 كيلو متر إلى 69 كيلو متر، سيارات موديل 2022 بدون مقدم، ونوع السيارة سيدان أوتوماتيك لونها فضي، هيونداي سوناتا متواجدة في جدة، بضمان ثلاث سنوات وبالتقسيط المريح وإجراءات ميسرة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية من خلال شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، والتي تقدم أفضل وأقوى مجموعات السيارات والموديلات الجديدة والمستعملة ولك حرية الاختيار، وهناك عروض متوفرة تابعة لشركة عبد اللطيف جميل بأقل الأسعار والشروط المطلوبة لتحصل على سيارتك الخاصة بسعر مميز ومنافس للعديد من المعارض والشركات الأخرى، وكله لصالح العميل وكفاءة الجودة لتحصل على خدمات مجانية ومميزة لراحة أفضل.

خطوات التقديم لطلب السيارة

سوف تقم بالدخول إلى موقع شركة عبد اللطيف جميل للسيارات داخل المملكة العربية السعودية، واختيار السيارات المستعملة ومنها تقم باختيار سيارتك المعروضة والتابعة لأحد المعارض والوكلاء المعتمدين لدى الشركة، كما متاح لك الاتصال بخدمة عملاء شركة عبد اللطيف جميل على الرقم المجاني 8002442211 للاستفسار عن طلب السيارة أو التوجه إلى أحد الفروع المتواجدة داخل المملكة.