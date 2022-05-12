نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا لاندكروزر برادو 2023 Land cruiser Prado مواصفاتها ومميزاتها وسعرها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2023 Land cruiser تتصدر قائمة أفضل سيارات الدفع الرباعي المميزة، ويُذكر أنها حققت مبيعات مذهلة في الوطن العربي وخاصةً في دول الخليج العربي، ووفقًا لما تتمتع به من مواصفات قياسية من حيث التصميم الخارجي الجريء، واللمسات المبهرة التي أضافت لها المزيد من القوة، فهي تعتبر من أقوى السيارات الرياضية التي تتمتع بالثبات والإتزان على مختلف أنواع الطرق، وتعمل بنفس مستوى الكفاءة حتى بعد قطعها مسافات طويلة، أما عن التصميم الداخلي للمقصورة، فهو حديث عشاق السيارات لما تشع به من جودة ممتازة من حيث الخامات القوية العملية الأنيقة، والتصميم المريح الذي يوفر احتياجات مستخدميه من الركاب.

سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2023 Land cruiser

تتمتع السيارة تويوتا لاندكروزر 2023 بصيت واسع عالميًا مما جعلها من أفضل الحلول المثالية للعائلات الكبيرة وخاصةً في المملكة السعودية والكويت والإمارات العربية، حيث تجمع ما بين الصفات الشرائية الممتازة والتي لها الأولوية في قائمة المفضلات لدى العملاء فيما يتعلق بروعة التصميم الخارجي واللمسات التي تزيدها أناقة وفخامة، إلى جانب المقصورة الداخلية وطريقة تحريك وتصميم المقاعد بحيث تناسب جميع الأعمار، وفيما يتعلق بمواصفات الأمان والسلامة للسيارة فهي تنافس كبرى العلامات التجارية من نفس الفئة فيما يتعلق بتطبيق كافة الشروط والإجراءات الإحترازية لضمان سلامة الركاب.

مواصفات لاندكروزر برادو 2023

توفر شركة تويوتا للمستخدم نوعين من المحركات بسيارة لاندكروزر برادو اصدار 2023، في حين أن كلاهما يعملان بنظام الدفع الرباعي، بينما يتمتع كلًا منهما بمواصفات خاصة، وهي كالتالي:

محرك تيربو مزدوج 6 سلندر يولد قوة 409 حصان، وتبلغ سعته 3.5 لتر، بينما مزود بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بـ 10 سرعات متفاوتة، في حين أن عزم الدوران قد يبلغ 650 نيوتن/متر.

تيربو مزدوج يحتوي على 6 سلندر ويولد قوة 302 حصان، بينما تبلغ سعته 3.3 لتر، المحرك مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات، على أن يبلغ عزم الدوران 700 نيوتن/متر.

مميزات وعيوب محرك 2023 Land cruiser

السيارة مزودة بمحرك تيربو مزدوج، يساعد شاحن التيربو المزود بمحرك السيارة على زيادة معدل طاقة المحرك بنسبة تعادل 3 أضعاف قوة المحرك العادية، وبالتالي يحد من استهلاك الوقود حيث يعتمد في إنتاجه وعمله على غاز العادم مما يجعلها من السيارات الموفرة في استهلاك الوقود، بينما من جهة أخرى يتسبب شاحن التيربو في رفع حرارة المحرك بسبب زيادة الطاقة، قد يتسبب نظام شاحن التيربو في تقليل عمر المحرك نظرًا لما يتسبب به من جهد لرفع كفاءة المحرك بحيث ينتج أكبر قدر من الطاقة، ويؤثر على كفاءة السيارة بعد فترة طويلة من الاستخدام.

سعر تويوتا لاندكروزر برادو 2023 Land cruiser

تتوفر السيارة بالعديد من الطرازات المختلفة وأسعارها كالتالي وفقًا لمعارض الوكيل المعتمد لشركة تويوتا عبد اللطيف جميل بالمملكة السعودية: