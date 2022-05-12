وحش السيارات الروسية بمواصفات عالمية..سيارة لادا نيفا 2022 وأسعارها في الأسواق بمواصفات ومميزات عالمية

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سيارة لادا نيفا 2022 وأسعارها في الأسواق بمواصفات ومميزات عالمية، من أفخم وأروع السيارات الروسية التي انتشرت في الأسواق المصرية والسعودية هي سيارة لادا نيفا موديل العام الحالي 2022، السيارة مزودة بالكثير من المواصفات الرائعة والجديدة من نوعها، من مواصفات داخلية وخارجية ووسائل أمان مميزات خاصة بها، تعرف على مواصفات ومميزات سيارة الجديدة لادا نيفا 2022 وأسعارها في مصر والسعودية وأحصل على واحدة من أفخم السيارة في الأسواق. سيارة لادا نيفا 2022 وأسعارها في الأسواق سوف نقدم لكم مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا 2022 بمواصفات ومميزات عالمية وأسعارها في البلاد مواصفات سيارة الجديدة لادا نيفا 2022 من أسباب كونها مطلب للكثير من الراغبين في شراء سيارة جديدة هي مواصفات السيارة الرائعة .

تعد سيارة لادا نيفا 2022 من أكثر السيارات وصفًا جديدًا ومميز.

السيارة تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات.

سعة محرك السيارة 1700 سي سي، بقوة 83 حصان وسعة الوقود به تصل حوالي 1.7 لتر.

السيارة ذات نظام دفع رباعي تعمل من خلاله.

أقصى عزم دوران السيارة يصل لحوالي 129 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة الخاص بالسيارة له 5 سرعات مختلفة، وهو يعمل بشكل مانيوال.

جنوط السيارة جنوط رياضية، يبلغ قياس الجنط منها حوالى 15 بوصة.

تم إطلاق السيارة في الأسواق أربع فئات مختلفة كل منها له مواصفات الخاصة المختلفة عن الفئات الأخرى منها. مميزات سيارة الجديدة لادا نيفا 2022 قدمت السيارة بالعديد من المميزات المختلفة الفريدة من نوعها، ولكل فئة منها مميزاته الخاصة.

مقاعد السيارة مصنوعة من الجلد ذات الطبع المريح، كما أن السيارة مزودة بنظام التدفئة من خلال المقاعد في فصل الشتاء.

نظام إضافة خاص بالسيارة موزع على جميع جوانبها.

مكيف داخلي للسيارة يعمل على توزيع الهواء البارد على جميع جوانب السيارة.

وسائل أمان السيارة فريدة من نوعها، وسائد هوائية مميزة ونظام فرامل حديث من نوعه.

نظام عازل للأصوات الخارجية والضوضاء. سعر سيارة لادا نيفا 2022 في مصر والسعودية يختلف سعر السيارة في الأسواق: سعر السيارة في السوق السعودي حوالى 34 ألف ريال سعودي.

وسعر الفئة الأولى من السيارة في الأسواق المصرية حوالى 163 ألف جنية.

سعر الفئة الثانية من السيارة في الأسواق المصرية حوالى 183 ألف جنية.

وسعر الفئة الثالثة من السيارة في الأسواق المصرية حوالي 192 ألف جنية. عمر شويل - جدة وحش السيارات الروسية بمواصفات عالمية..سيارة لادا نيفا 2022 وأسعارها في الأسواق بمواصفات ومميزات عالمية - ثقفني

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