نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 واهم المميزات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا كورولا Toyota Corolla 2022، تعد سيارات تويوتا كورولا اليابانية من أكثر السيارات مبيعا في دول الخليج وفي جميع دول العالم، حيث أن شركة تويوتا نالت على ثقة عملائها ويرجع ذلك بسبب تجربة موديلاتها الماضية وتجربة امكانياتها وكفاءتها ونادرا ما يحدث بها أعطال لذلك أطلق عليها اسم “عدوة الميكانيكا” فهي من صناعة يابانية ويتم تجميعها في تركيا وهي تعد أكثر المبيعات العالمية وكشفت عدة إحصائيات موثوقة بأن معدل بيع السيارة سيارة واحدة في كل 35 ثانية، وسوف نتعرف في هذا المقال سعر ومواصفات السيارة بالتفصيل وأهم المميزات والعيوب فعليكم متابعة هذا المقال.

تعتبر سيارات تويوتا كورولا من اكثر السيارات مبيعاً في الفترة الأخيرة وذلك للعديد من المميزات المختلفة التي تناسب الكثير من دول الخليج وافريقيا، ومن اهم ما يميزها ان سعر السيارة مناسب جداً مقابل الامكانيات والكماليات في السيارة، هذا بالاضافة الى توفر قطع الغيار لها، وهى تتخمل الظروف القاسية في طبيعتنا شديدة الحرارة.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

المحرك: 1600 سي سي، 4 سلندر، 16 صباب، قوة 120 حصان، عزم الدوران 154 نيوتن في المتر.

الحركة: ناقل الحركة CVT بعدد 6 نقلات، الدفع الأمامي، التسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 12 ثانية، أقصى سرعة 194 كيلو متر/ الساعة.

الوقود: سعة الخزان 50 لتر، معدل استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

مقاييس السيارة: الطول 463 سم، العرض 178 سم، الارتفاع 143,5 سم، قاعدة العجلات 270 سم، ارتفاع السيارة عن الأرض 14,5 سم، مساحة الشنطة الخلفية 470 لتر.

وسائل الأمان والسلامة: نظام مانع انغلاق الفرامل ABS، نظام توزيع درجة قوة الفرملة EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، تثبيت مقاعد للأطفال ISOFIX، الوسائد الهوائية، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية.

الترفيه: مريات ضم كهربائية، زجاج فاميه، فتحة سقف عادية، بلوتوث، مدخل AUX، مدخل USB، كشافات ليد LED أمامية وخلفية، شاشة بمقاس بوصة4,2/ 7 بوصة، عدادات Digital، كشافات ضباب أمامية وخلفية، 6 سماعات، حامل أكواب أمامي.

شاهد أيضا:

سيارة تويوتا أفالون 2022

سيارة تويوتا ياريس 2022

مميزات سيارة toyota corolla 2022

تحتوي السيارة على العديد من أنظمة الآمان والسلامة والتي قومنا بتوضيحهم سابقا.

تحتوي على شاشة معلومات وترفيه ذات مميزات قياسية وسهلة الاستخدام.

تستهلك السيارة القليل من الوقود.

عيوب سيارة toyota corolla 2022

لا تعزل الصوت بالدرجة الكافية في السرعات العالية.

صندوق السيارة صغير إلى حدا ما.

محرك السيارة ليس بالقوة الكافية.

بطء تسارع السيارة.

سعر السيارة في السعودية

سوف نعرض لكم في السطور التالية أسعار سيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية للـ 8 فئات فعليكم متابعة ما يلي: