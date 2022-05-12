أشتري سيارات الآن ما تفوتش العرض..ب 700 ريال عروض تقسيط سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار اتش ال 2022 لمدة 5 سنوات بدون دفعة أولي

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ب 700 ريال عروض تقسيط سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار اتش ال 2022 لمدة5 سنوات بدون دفعة أولي، حرص معرض العيسائي للسيارات بالمملكة العربية السعودية على تقديم عروض على سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار 2022، وهي من بين أنواع السيارات ذات أغراض متعددة، حيث من الممكن تقسيط السيارة على مدار 60 شهر، وهذه السيارة تعتبر محور اهتمام الكثير من الأشخاص، بسبب ما تتميز به السيارة من مواصفات ومميزات، مما جعل الشركة تهتم بتوفير قسط شهري للسيارة 786 ريال سعودي يتم سدادهم على مدار 60 شهر، ودعونا الآن نتحدث باستفاضة عن مواصفات وعروض تقسيط سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار اتش. ب 700 ريال عروض تقسيط سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار اتش ال 2022 العرض هذا مقدم من قبل شركة العيسائي للسيارة على سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار لموديل 2022 الجديد.

متوفر بقسط شهري يبلغ نحو 786، دون اشتراط دفع دفعة أولى وتبلغ الدفعة الأخيرة نحو 18.400 ريال سعودي.

وتبلغ فترة السداد نحو 60 شهر فيما يعادل نحو 5 سنوات، ويبلغ إجمال سعر السيارة 46.000 ريال سعودي. مواصفات سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار اتش السيارة متاحة بأربع أبواب وبحجم صغير، وتحتوي على محرك بنزين ثلاثي الاسطوانات.

تبلغ سعة المحرك نحو 1.2 لتر، ويولد عنه قوة 78 حصان، وذات عزم دوران نحو 102 نيوتن لكل متر.

السيارة متوفر بها ناقل حركة أتوماتيك يعمل بنحو خمس سرعات متنوعة.

السيارة تتسارع بوضع السكون حتى 100 كلم لكل ساعة نحو 14.1 ثانية.

السرعة القصوى للسيارة تبلغ حوالي 167 كلم لكل ساعة.

وتستهلك معدل الوقود نحو 4.5 لتر لكل 100 كيلو.

يوجد بالباب مرآة تعمل بالكهرباء، مع وجود مصابيح أمامية يدوية ومزودو بكابح للسقف مع وجود عادم للسيارة ومقابض الباب متوحد مع لون السيارة.

يتوفر بها معظم الكثير من وسائل الترفيه منها وجود مشغل أقراص سي دي بالليزر وراديو إلى جانب وجود عداد للمسافات ودخل يو إس بي إلى جانب مشغل إم بي ثري، ومكيف بجودة عالية يعمل يدوي.

منها وجود نظام منع الفرامل من الانغلاق وبها انذار لمنع السرقة إلى جانب توفير خاصية التوزيع الإلكتروني لجميع الفرامل بشكل تلقائي.

مزودة بنظام مانع الحركة من وجود أجهزة استشعار أمامي وخلفي لسهولة ركن السيارة.

يوجد بها نظام للتحكم بالجر، إلى جانب وجود عجلة غيار احتياطي في السيارة. عمر شويل - جدة أشتري سيارات الآن ما تفوتش العرض..ب 700 ريال عروض تقسيط سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار اتش ال 2022 لمدة 5 سنوات بدون دفعة أولي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشتري سيارات الآن ما تفوتش العرض..ب 700 ريال عروض تقسيط سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار اتش ال 2022 لمدة 5 سنوات بدون دفعة أولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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