عروضنا غير من موتري شوب 2022..أرخص عروض تقسيط من موتوري شوب 2022 على السيارات وأبرزها سيارة شانجان في السعودية وكيفية الحصول على العرض

أرخص عروض تقسيط من موتوري شوب 2022 على السيارات وأبرزها سيارة شانجان في السعودية، تعتبر عروض موتري شوب من أهم العروض المقدمة للسيارات الحديثة التي قد تم طرحها والإعلان عنها فقط تم الكشف عن أحدث العروض المقدمة من خلال الموقع الرسمي الخاص بشركة موتري شوب على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع تويتر المعروف بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب أنه قد تم الإعلان عن عروض هافال المقدمة من مصرف الراجحي وسوف نتعرف على أهم العروض المقدمة بالسطور القادمة.

أرخص عروض تقسيط من موتوري شوب 2022

كشفت شركة موتري شوب عن طرح مجموعة متميزة من العروض الرائعة والمتنوعة على مجموعة من السيارات الحديثة التي قد تم طرحها مؤخراً في المملكة العربية السعودية، إلى جانب أن الشركة أعلنت عن موعد بدء العروض الجديدة، وقد طرحت منذ يوم 7 أبريل 2022 وتنتهي بيوم 30 أبريل 2022، كما أن الشركة أعلنت عن الخصومات لفترة محدودة بالمملكة العربية السعودية.

قائمة عروض سيارات موتري شوب

إلى جانب هذا قد تم الكشف عن أبرز أنواع السيارات التي تضم عروض رمضان من موتري شوب الجديدة، كما أننا سوف نوضح لكم جميع الأسعار والتخفيضات المقدمة في السطور القادمة:ـ

سيارة جيلي بين راي 2022 ستاندر متوفر بسعر 52900 ريال سعودي من 54900 ريال سعودي.

متاح في العرض سيارة هافال جوليان 2022 بريميوم بسعر 71500 ريال بدل من 73500 ريال سعودي.

متوفر سيارة شانجان سي اس 75 بلس 2022 سمارت بسعر يبلغ 82500 ريال بدل من 84500 ريال سعودي.

سيارة شانجان سي أس 95 موديل 2022 بلاتنيوم متوفرة بسعر 99750 ريال سعودي بدل من 101750 ريال سعودي.

من ضمن السيارات الموجودة بالعرض سيارة رينوكوليوس 2022 فل كامل بسعر 104500 بدل من سعر 106500 ريال سعودي.

احصل على سيارة رينوكوليوس 2022 فل كامل بسعر 104500 ريال بدل من 106500.

طريقة الاستفادة من عروض موتري شوب

كشفت شركة موتري شوب عن طرق التمتع بعروض رمضان المقدمة من الشركة وكيفية التواصل معها من خلال زيارة أحدى فروع الشركة بكافة أرجاء المملكة العربية السعودية، أو من خلال الاتصال على الرقم الخاص بالشركة.