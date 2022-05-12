الوحش الروسي الجديد.. سيارة لادا نيفا 2022 أسعارها فى بعض الدول واهم مواصفاتها ومزايها الرائعة

سيارة لادا نيفا 2022 أسعارها فى بعض الدول، سيارة لادا نيفا 2022 التي تضم بين الكلاسيك والعصري، كما أنها من بين سيارات الدفع الرباعي التي قامت شركة أفتوفاز الروسية وتشتهر هذه الشركة بأنها تنتج السيارات منذ سنوات عديدة، حيث أن الإصدار الأول للسيارة لها بعام 1977، وتعرف سيارة لادا نيفا باسم سيارة لادا برونتو، ولها شهرة واسعة بالأسواق السعودية للسيارات بسبب جودتها العالية ومميزاتها الرائعة وسعرها البسيط.

سيارة لادا نيفا 2022 أسعارها فى بعض الدول

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

تتمتع السيارة لادا نفيا 2022 بالعديد من المواصفات لسيارة لادا نيفا تجعلها الاختيار الأول منها الآتي:ـ

من أهم مواصفات السيارة هو المحرك الذي يعمل بقوة ذات 114 حصان ويبلغ سعة تقدر بحوالي 1600 سي سي.

هو المحرك الذي يعمل بقوة ذات 114 حصان ويبلغ سعة تقدر بحوالي 1600 سي سي. كما أن لا تتوقف السيارة على خيار واحد فقط للمحرك ولكن يوجد بها ماتور ثاني ذات قوة تبلغ نحو 168 حصان.

إلى جانب سعة تبلغ نحو 2000 سي سي بنحو 2 لتر.

المحرك الأول مزود بناقل حركة مانيوال أما بالنسبة للماتور الثاني مزود بناقل حركة تلقائي ويبلغ 6 سرعات متنوعة للسير على الطرق.

أما بالنسبة لخامات عجلات السيارة لادا نيفا مصنع من البلاستيك المقوي وله القدرة على السير على الطرق المتنوعة. والمنحنيات بثبات قوي.

مقاس جنوط السيارة تبلغ نحو 15 بوصة، وقد تم توفير العديد من وسائل الأمان الكثيرة للتمتع بقيادة آمنة منها الحقن الإلكتروني للفرامل.

ومزود بتقنية الفرامل المانعة للانغلاق.

يوجد بها منفذ يو أس بي وتدعم وجود خاصية البلوتوث، وبإمكانك الاتصال بالوايف اي.

متوفر بها نقطة للقيام بشحن الهواتف الذكية اللاسلكية، وتدعم أجهزة الاندرويد والأبل كار.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في بعض الدول