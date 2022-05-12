أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

سيارة كيا سبورتاج 2022 ازداد البحث في الفترة الأخيرة حول معرفة أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 التي يبحث عنها دائما عشاق السيارات الحديثة والمتطورة وتعتبر هذه السيارة من أكثر أنواع الشاحنات المفضلة لدى كثير من الأشخاص وتتميز بتصميم خارجي جذاب مع موجود تحديثات جديدة على هذه السيارة من الخارج والداخل، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أهم أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 بشكل تفصيل.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة أهم المواصفات الموجودة في سيارة كيا سبورتاج لكي يتمكن عشاق هذه السيارة من الإطلاع على المواصفات الخاصة بها بعد تحديثها وهي كالآتي،

تتميز هذه السيارة بوجود المحرك بسعة اثنين ونصف لتر ويتواجد في هذه السيارة الناقل للحركة أوتوماتيك.

أما بالنسبة لنظام هذه السيارة تعمل بنظام أي بي أس مع وجود جميع الفرامل الخاصة بالسياره والتي تعمل بنظام أي بي دي.

سيارة كيا سبورتاج تتميز بتصميم عصري وجميل مع وجود مقصورة داخلية يتواجد فيها خمس مقاعد للسيارة.

يتواجد في هذه السيارة كماليات أثناء القيادة والتي تشمل المنفذ يو أس بي وكذلك مكيف السيارة.

أما بالنسبة لقوة محرك السيارة مميز وقوي ويوجد في الصيانة النقل للحركة أوتوماتيك.

سيارة كيا سبورتاج بعد تعديلها داخل الأسواق المحلية حيث يصل طول هذه السيارة 4 , 480م أما بالنسبة للعرض 1855 بينما يصل ساعة الشنطة الخلفية بحوالي 466 لتر.

يتواجد في هذه السيارة وضع ثبات حتى 100 كيلو متر في الساعة أما بالنسبة لقيمة الوقود التي تستهلكها السيارة تصل إلى أكثر من 6 لتر.

بينما يصل تصل قوة حصان هذه السيارة إلى 140 حصان وعزم أقصى للدوران 16 نيوتن.

يتواجد أيضا في هذه الصيام مصابيح أمامية بعدسة ثنائية الإضاءة مع وجود مصابيح ضباب ومن غايات جانبية كهربائي مع إمكانية التحكم في غلق وفتح الأبواب.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

حيث قد تراوح سعر سيارة كيا سبورتاج حبث تتواجد في الأسواق بسعر 000 93.ريال سعودي وذلك لفئة السيارة الأولى أما بالنسبة للفئه الثانية من سيارة كيا سبورتاج وصل سعرها حوالي 150 الف ريال سعودي.