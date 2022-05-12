إغتنم الفرصة سيارات مستعملة جيب وجي إم سي ولكزس بأسعار مخفضة في السعودية

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إغتنم فرصة الحصول على سيارة مستعملة وبحالة جيدة وماركات جيدة وشهيرة بأقل الأسعار وبأقل مقدم وأقل قسط شهري يناسب دخلك الشهري لتوفر عليك وعلى أسرتك متاعب التنقل، إخترنا لكم أهم العروض وأجود الماركات من السيارات المستعملة. للبيع سيارة لكزس ES 350 مستعملة موديل 2017: السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 18000 كيلو متر.

السيارة لكزس موجودة في مدينة تبوك.

اللون الخارجي للسيارة أسود والوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الموتر بحالته الوكالة من الصدام إلى الصدام.

سعر السيارة لكزس 18000 ريال سعودي ويمكنك الحصول عليها بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 2000 ريال سعودي.

يمكنك التواصل على الأرقام التالية للحصول على سيارة لكزس 0595027587 أو 00966595027587. للبيع سيارة جي إم سي مستعملة موديل 2002: السيارة تأتي بناقل حركة أوتوماتيك.

هيكل سيارة جي إم سي 4×4.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 416555 كيلو متر.

سيارة جي إم سي موجودة في مدينة مكة.

اللون الخارجي للسيارة بني، والوقود المستخدم في السيارة البنزين.

السيارة تحتوي على فرش من القماش ومكيف وريموت كنترول ومرايات كهرباء.

السيارة مزودة بنوافذ أمامية وخلفية كهربائية بالإضافة إلى وجود زجاج فاميه.

السيارة بها راديو كاسيت.

نظام الفرامل في السيارة مانع للإنغلاق.

السيارة بها وسائد هوائية للسائق.

السيارة بها جنوط وكشافات ضباب ومثبت سرعة وقفل مركزي للأبواب.

سعر سيارة جي إم سي 14000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على السيارة والتواصل مع البائع على الأرقام التالية 0505705262 أو 00966505705262. للبيع سيارة جيب جراند شيروكي مستعملة موديل 2009: السيارة تأتي بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 421000 كيلو متر.

سيارة جيب جراند موجودة في مدينة الرياض.

اللون الخارجي للسيارة أسود، والوقود المستخدم في السيارة البنزين.

الإستمارة والفحص الخاصين بالسيارة ساريين المفعول.

السيارة جيب جراند شيروكي مستعملة بسعر 15000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول عليها عن طريق الإتصال بالأرقام التالية 0561122544 أو 00966561122544. للبيع سيارة جي إم سي سوبربان مستعملة موديل 2000: السيارة تأتي بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة بلغ 300000 كيلو متر.

السيارة موجودة في مدينة جدة.

اللون الخارجي للسيارة فضي، والوقود المستخدم في السيارة البنزين.

سعر سيارة جي إم سي سوبربان مستعملة بسعر 11000 ريال سعودي.

يمكن الحصول عليها عن طريق الأرقام التالية 0503488302 أو 00966503488302. عمر شويل - جدة إغتنم الفرصة سيارات مستعملة جيب وجي إم سي ولكزس بأسعار مخفضة في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغتنم الفرصة سيارات مستعملة جيب وجي إم سي ولكزس بأسعار مخفضة في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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