أقـوى عروض التخفيض على أكثر فئات سيارة تويوتا كامري 2021 طلباً في السوق السعودية وأكثرها توفيراً للوقود

وفي هذه السطور سوف نتعرف على مواصفات كامري لومير موديل 2021 ، الداخلية والخارجية وأسعارها بعد التخفيض بمناسبة عيد الفطر المبارك من وكالة عبد اللطيف جميل .

سعر تويوتا كامري لومير 2021 :-

تتميز السيارة بمحرك هجين اقتصادي من الدرجة الأولى، يحتوي على 4 اسطوانات حجمه 2500 سي سي ويولد قوة 212 حصان، القير أوتوماتيك من نوع cvt والسيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي. انضمت تويوتا كامري Lumiere هايبرد موديل 2021 إلى عروض السيارات بالمملكة في الآونة الأخيرة، فقد بلغ سعرها ضمن تخفيضات عبد اللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا بالمملكة 131 ألف ريال شامل الضريبة بدلا من 150 ألف و650 ريال.

تويوتا كامري لومير 2021 :-

تتميز السيارة بشبك أمامي ضخم من الكروم، انارة ليد عالي واطي، اشارات مرايا مع امكانية طي المرايا الجانبية اوتوماتيك، اشارات ليد وحساسات أمامية، كما تتميز سيارة تويوتا كامري لومير هايبرد 2021 بكاميرا خلفية، حساسات خلفية، جناح خلفي و انوار ليد خلفية، جنوط مقاس 18 إنش و فتحة سقف بانوراما. تتميز فئة Lumiere الفاخرة كذلك بإمكانية التحكم في السيارة عن طريق الريموت، كافة مواصفات الأمان نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار وتقنية دعم المكابح.

كامري 2021 فئة لومير :-

كما تتميز السيارة بتجهيزات مميزة من الداخل فهي مزودة بمقاعد جلد، تحكم كهربائي في المقاعد، شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم و شاشة ترفيه تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو. تتميز السيارة كذلك بكافة مزايا التكنولوجيا نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، بلوتوث، ابل كار بلاي و9 مكبرات الصوت، نظام الدخول والتشغيل الذكي، نظام ذاكرة للمقاعد، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، مرايا جانبية كهربائية، بالاضافة إلى مكيف أوتوماتيك في كامري لومير موديل 2021