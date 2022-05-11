سيارات تويوتا مستعملة بالإمارات من 12 ألف درهم عروض بأقل الأسعار، تشتهر الإمارات بأنها تحتوي على عالم خاص بالسيارات التي تبدأ من السيارات الاقتصادية مرورا إلى السيارة الخارقة المميزة التي يبلغ ثمنها ملايين الدراهم، حيث يوجد الكثير من العلامات التجارية للسيارات في الإمارات، ومن أوائل شركات السيارات التي وصلت أرض دبي هي شركة تويوتا للسيارات، وانتشرت بعد ذلك في كل أنحاء المدينة، مما يقرب من 20 موديل منها، حيث تمتاز سيارات تويوتا المستعملة بأنها سهلة البيع وتحافظ على سعر الشراء بشكل مناسب، ويرجع ذلك إلى أن سيارات تويوتا عامة مع استخدامها تظل محتفظة بجودتها في أغلب قطاعاتها.

سيارات تويوتا مستعملة بالإمارات عروض جديدة للسيارات

لو كنت تبحث عن شراء سيارة تويوتا وتكون مناسبة للحالة المادية لك فإن ما يناسب لك في تلك الحالة شراء سيارة تويوتا مستعملة بحالة جيدة، سنعرض لكم أكثر من موديل لسيارات تويوتا اختاروا منها مع التواصل المباشر مع مالك السيارة عن طريق أرقام الجوال التي سنتركها لكم مع صورة السيارة، ولكن يجب الحرص على عدم إرسال الأموال إلى صاحب السيارة إلا بعد التأكد من إتمام عملية البيع.

للبيع سيارة تويوتا كامري موديل عام 2009 بقوة محرك 2.5L

متاح للبيع سيارة موديل تويوتا كامري إصدار عام 2009 مستعملة بحالة جيدة. مكان تواجد السيارة في سيتي سنتر أبو ظبي. ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك نوع القير أوتوماتيك. نوع الوقود المستخدم بالسيارة البنزين.

سعر سيارة تويوتا كامري إصدار 2009 مستعمل

تمتاز السيارة بأن لونها الخارجي أبيض لؤلؤي. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة تبلغ نحو 585 ألف كيلو متر. سعة المحرك يعمل بقوة 2500 CC. نوع دفع السيارة العجلات الأمامية دفع أمامي. سعر السيارة 12.000 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2003 1.8L

في السطوة متوفر عرض بيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2003. ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيك نوع القير أوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة يبلغ نحو 200.000 ألف كيلو متر.

سعر سيارة تويوتا كورولا 2003 ومزايا السيارة