“الوحش الياباني”.. سيارة نيسان سنترا الجديدة 2023 بمواصفات عالمية وسعر غير قابل للمنافسة بسوق السيارات

سيارة نيسان سنترا الجديدة 2023 ، يعتبر سوف السيارات العالمية والمحلية متغير بشكل كبير بالأخص مع الحالة الاقتصادية التي يمر بها العالم خلال الأشهر الماضية، وتعد سيارة نيسان سنترا أحدث ما أنتجته التكنولوجيا اليابانية الحديثة في عالم السيارات ذات الدفع الرباعي، وقد عملت الشركة العالمية على توفير كامل التفاصيل والمواصفات التي تخص السيارة، حتى يستطيع العميل أن يقرر ما يرغب به وقد تم طرح الحجز على نيسان سنترا أمام العملاء.

مواصفات سيارة نيسان سنترا الجديدة

نبدأ بإستهلاك الوقود حيث يقوم العميل في البداية بالبحث عن النقاط الأساسية منها كمية البنزين أو الغاز المستهلك من قبل السيارة، وذكرت نيسان أنها عملت على جعل سياراتها ذات إقتصاد في كمية النفط المستهلك وهي إحدى الميزات.

التصميم الخارجي لها والذي يجمع بين الجاذبية واكتساب نيسان سنترا الجديدة السرعة بجانب تاثيرة على كمية الوقود مع مرور الرياح بالجوانب.

تصميمها الداخلي وهو مصنوع من مواد تتميز بالنعومة داخل الكبينة إلى جانب ديكورتها الكلاسيكية التي تعطي إنطباع الفخامة المتواجد بها؛ حيث تأخذ لون الخشب والمقاعد مصنوعة من الجلد المثقوب بالإضافة إلى مساحات كبيرة.

محرك 4 سلندر تصل قوته إلى 118 حصان وتصل إلى 100 كم من الصفر عند 10.9 ثانية.

عزم الدوران يصل إلى 154 نيوتن.م.

يمكن أن تتسع الشنطة الخلفية إلى 510 لتر.

سعر سيارة نيسان سنترا 2023

تعتبر أشهر السيارت التي أنتجتها اليابان والمتداولة بصورة كبيرة في الأسواق المصرية والعربية هي نيسان صني حيث تنتشر بشكل أكبر من الأنواع الأخرى، وقد بدأت الشركة بطرح الحجز أمام العملاء حتى يستطيعوا الحصول عليها من الوكلاء المعتمدين، وحسب ما صرحت به الشركة أنه تم تعريف السيارة من جديدة وتحديثها بأفضل وسائل الراحة والأمان.

أما سعر نيسان سنترا 2023 فيوجد منها نوعين الفئة الأولى بسعر 352 ألف جنية وهي القياسية، أما الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنية وهي تحتوي على جميع الكماليات ويمكن التوجه إلى أحد فروع الشركة أو الاتصال برقم 16244 لمعرفة المزيد حول طلب السيارة، وقد زادت جميع الاسعار خلال الفترة الماضية نظراً إلى إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنية المصري،