نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي وتويوتا مستعملة في عُمان أقل سعر بحالة ممتازة وجيدة توسان كامري النترا في المقال التالي

سيارات هيونداي وتويوتا مستعملة في عُمان ،نقدم سيارات هيونداي وتويوتا مستعملة بسعر مخفض بسلطنة عمان بمدينة مسقط، تعد سيارات تويوتا وهيونداي من اشهر ماركات السيارات العالمية التي يتم توزيع ملايين النسخ منها في جميع انحاء العالم بفضل محركاتها القوية وأسعارها التنافسية، وبالرغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها أي مواطن فهو يبحث دائما عن شراء سيارات مستعملة أو جديدة لكي تسد حاجته بدلًا من اللجوء إلى التنقلات ووسائل المواصلات الغير مريحة، فـ يبحث عن سيارات مستعملة بسعر رخيص، ومن أجل هذا نعرض أهم وأشهر ماركات السيارات المستعملة في مسقط بعمان بسعر منافس ومريح. هيونداي وتويوتا مستعملة في عُمان هيونداي توسان AWD موديل 2011 مستعملة سعة محرك توسان 2011 2400 سي سي، سيارة ذات دفع رباعي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 181 ألف كم.

السيارة بها القليل من العيوب والتلف الناتج من الاستعمال اليومي.

تحتوي السيارة على جنوط المونيوم، نظام تثبيت سرعة، ميزة الدخول بدون مفتاح، نظام ملاحي ذو كفاءة عالية، المقاعد من الجلد قابة للتهيئة الكهربائية، كاميرا مراقبة خلفية، قفل مركزي، مساعد اصطفاف، فتحة سقف، سقف بانورامي، مشغل أسطوانات ومشغل راديو وبلوتوث ومدعم يو اس بي.

سعر هيونداي توسان مستعملة في عُمان 2300 ريال. هيونداي النترا Base موديل 2013 مستعملة وهي من السيارات السيدان ذات الدفع الأمامي، يأتي محركها بسعة 1800 سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 200 ألف كم.

بها تلف بسيط يمكن تفاديه أو إصلاحه وهي بحالة ممتازة.

تتميز السيارة بمواصفات أمريكية.

تحتوي على مكيف قوي وجنوط ألمونيوم، ومصابيح ضبابية والنوافذ والمرايات كهربائية، سنتر لوك وعجلة القيادة معززة أليًا، دعم أم بي ثري وراديو وبلوتوث.

سعر هيونداي النترا مستعملة في عُمان 1850 ريال. تويوتا كامري موديل SE 2018 مستعملة سيارة سيدان دفع امامي ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، تأتي سعة محركها 2500 سي سي.

عدد الكيلومترات المستهلكة 80 ألف كم.

تأتي السيارة مطابقة للمواصفات الأمريكية، وهي بحالة جيدة من حيث الهيكل والمقصورة.

تحتوي على جناح خلفي فخم، ميزة زر التشغيل، نظام تثبيت السرعة، ميزة الدخول بدون مفتاح، حساسات لسهولة عملية الركن، إمكانية التحكم في ظروف الجو، نظام ABS المسؤول عن منع انغلاق الفرامل، نظام حماية، كميرا مراقبة خلفية، مشغل أسطوانات ليزرية، مدعم ام بي ثري، راديو وبلوتوث.

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