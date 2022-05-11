نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع حدود من 10000 إلى 15000 ريال سعودي في المقال التالي

تعد عبارة سيارات مستعملة للبيع من العبارات التي يتم البحث عنها بكثرة في المملكة العربية السعودية، وهناك فئة كبيرة من المواطنين بالمملكة يهتمون بالسيارات في الفئة السعرية من 10000 ريال حتى 15000 ريال سعودي، وهناك اختيارات عديدة في هذه الفئة السعودية، وتضم هذه الفئة السعرية في المملكة أنواع كثيرة من السيارات أبرزها يارس والنترا. سيارات مستعملة للبيع حدود من 10000 إلى 15000 آلاف ريال سعودي هناك سيارة تويوتا يارس 2006 للبيع في الجوف، السيارة بحالة جيدة، حالة السيارة مستعملة استعمال جيد.

وفي الوقت نفسه السيارة تعمل بالبنزين، ممشى السيارة 420 ألف ريال سعودي قابلين للزيادة حتى البيع.

سعر السيارة هو 13 ألف ريال سعودي، السيارة مرشوشة بالكامل من أجل الفحص، السيارة للجادين فقط والسعر غير قابل للنقاش.

السيارة باللون الأبيض وجميع الكماليات تعمل فيها بشكل جيد.

وفي الوقت نفسه السيارة من الخارج بعد الرش في حالة جيدة ومن الداخل لا تحتاج إلى تعديل. سيارات مستعملة للبيع رخيصة في المملكة العربية السعودية هناك سيارة النترا 2006 في جيزان، موديل السيارة هو 2005، حجم ماكينة السيارة هو 1.6 لتر، ممشى السيارة هو 190 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حالة بودي السيارة والقير والمحرك جيدان، هناك بعض القطع التي تم رشها في السيارة.

سعر السيارة هو 15 ألف ريال وغير قابل للتفاوض، عضلات السيارة لا تحتاج إلى أي مصروفات نهائيًا.

مكيف السيارة يعمل بشكل جيد وليست عليه أي ملاحظات من أي نوع وهو قادر على العمل في أصعب الظروف.

ممشى السيارة قابل للارتفاع، السيارة من الداخل مقبولة ويمكن تجديد الفرش طبقا للأذواق. تويوتا كامري بأقل من 15 ألف ريال سعودي.. الوعرة الجبارة هناك سيارة تويوتا كامري موديل 2006، حالة السيارة مستعملة، ممشى السيارة هو 490 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 14500 ريال، نوع وقود السيارة هو البنزين، حالة السيارة من الداخل جيدة.

السيارة من الخارج باللون الرصاصي وحالتها العامة جيدة ولا تحتاج إلى صيانة على صعيد المحرك والقير.

كذلك تعمل السيارة بقير عادي، وحالة التكييف الخاص بها ممتازة وليست به أي مشكلات أو ملاحظات. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع حدود من 10000 إلى 15000 ريال سعودي - ثقفني

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