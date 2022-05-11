نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض خيالي 47% على فورد رينجر 2022 الاقتصادية توفير نصف ثمن السيارة! في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض خيالي 47% على فورد رينجر 2022 الاقتصادية توفير نصف ثمن السيارة!، أصبح هذا النوع من السيارات هو المفضل لدى الكثير من سكان المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، وهذا ما دفع وكيل فورد بالمملكة إلى طرح سيارة رينجر ضمن تخفيضات فورد بالمملكة، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلي معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة فورد رينجر 2022 اكس ال غمارتين ديزل الاقتصادية.

تخفيض خيالي 47% على فورد رينجر 2022

تتميز السيارة بكونها اقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 13.7 كيلومتر باستخدام لتر واحد من البنزين بتقييم ممتاز، حيث تتميز السيارة الإقتصادية فورد رينجر 2022 اكس ال غمارتين والتي تعتبر إحدى السيارات الأكثر مبيعاً في الأونة الأخيرة بالمملكة، وهذا جعلها تنافس على السيارات الأكثر مبيعاً لعام 2022، حيث تتميز بمحرك رباعي الاسطوانات 2200 سي سي قوة 150 حصان ديزل قير عادي سداسي السرعات و نظام الدفع رباعي.

حيث انضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية، خاصة ضمن تخفيضات فورد الناغي للسيارات موديلات 2022 لسيارة فورد رينجر 2022 اكس ال غمارتين الإقتصادية، حيث أصبحت تتوفر بسعر 103 الف ريال بدلا من 194 ألف و 595 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير نصف ثمن السيارة تخفيض 47%.

فورد رينجر 2022 اكس ال غمارتين

تتميز السيارة ب جنوط حديد مقاس 16 انش، كشاف ضباب خلفى، لحماية الحوض، كما تتميز سيارة فورد رينجر 2022 اكس ال غمارتين الاقتصادية بكافة مواصفات الأمان نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، عدد 2 وسائد هوائية، ABS نظام الفرامل المانعة للانزلاق، أحزمة أمان أمامية فقط، حديدة ربط الجر مع غطاء و نظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال.

داخلية رينجر 2022 اكس ال غمارتين

تتميز داخلية فئة اكس ال ب زجاج كهربائي، نظام السنتر لوك للسائق والراكب، عداد رحلات، كافة مواصفات التكنولوجيا منفذين طاقة 12V، منفذ USB، جلنط يدوي، مسند، بالوسط درج، اتصال يو اس بي، بلوتوث و4 مكبرات الصوت، مقاعد مخمل و مكيف متعدد المناطق، مقاعد خلفية قابلة للطي و مقود كهربائي ل سيارة فورد رينجر 2022 اكس ال ديزل غمارتين الاقتصادية.