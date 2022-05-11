نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بأقل سعر في السعودية” تقسيط سيارة فورد اكسبيديشن 2022 صاحبة الاداء العالي في المطبات والطرق الصحراوية في المقال التالي
نتعرف اليوم على مواصفات سيارة فورد اكسبيديشن 2022 الرياضية والعائلية وصاحبة الدفع الرباعي وهي بديل لفورد برونكو والتي تتميز بقوتها على المطبات ومحركها الجبار مع الوانها العصرية، مع تزويدها بأنظمة للامان والسلامة تجعلها اختيارك الافضل بين منافسيها، وبالسطور التالية نتناول كافة المعلومات المتعلقة حول سيارة فورد اكسبيديشن ذو الاداء العالي، والمواصفات والاسعار والتقسيط لعشاق السيارات الرياضية.
تقسيط سيارة فورد اكسبيديشن 2022 عبداللطيف جميل
يتيح لك عبداللطيف جميل وهو أكبر الشركات والمعارض المتواجدة على أراضي المملكة العربية السعودية المخصصة في بيع وتقسيطالسيارات الحديثة بأقل الاسعار، من تسهيلات في السداد قد لا تجدها في شركات أخري، ولعل أهم مزايا شركة عبداللطيف جميل هي تقديم السيارة بالتقسيط مع توافق أحكام الشريعة الاسلامية، وبدون دفع دفعة اولي من ثمن السيارة، وبدون مصاريف ادارية، علاوة على فترة سداد طويلة بداية من60 شهرا اي خمس سنوات.
مواصفات سيارة فورد اكسبيديشن 2022
تم تزويد سيارة فورد اكسبيديشن 2025 بأعلى التقنيات والأنظمة التكنولوجية مع تطورات رفاهية وخامة في المقصورة الداخلية التي تجعلها من السيارات الأكثر اقبالا، مع تصميم قوي ومتين من الهيل الخارجي لتتحمل الطرق الواعرة والصحراوية والمطبات، واليكم مميزات ومواصفات فورد اكسبيديشن 2022.
- تم تزويد السيارة ب6 اسطوانات.
- تم تزويد السيارة بمحرك بنزين بسعة 3.5 لتر.
- قوة المحرك 400 حصان المحرك.
- تم تزويد السيارة 650 نيوتن/ متر من عزم الدوران.
- تم تزويد السيارة بمعدل استهلاك الوقود 11.0 كلم/لتر.
مزايا تصميم الهيكل الخارجي سيارة اكسبديشن 2022
- تم تزويد السيارة بأضواء ساطعة للنهار.
- تم تزويد السيارة بمصابيح امامية LED.
- تم تزويد السيارة بمصابيح LED امامية للضباب وخلفية.
- تم تزويد السيارة بمصابيح تلقائية امامية.
- تم تزويدالسيارة بمساعد للركن خلفي.
- تم تزويد السيارة بكامير ا للرؤية الخلفية.
- تم تزويد السيارة بعجلات رياضية قياسها 20 بوصة مطلية.
سعر سيارة فورد اكسبيديشن جميع الطرازات
- جاء سعر سيارة اكسبديشن XLT دفع خلفي بقيمة 179,000 ريالا سعوديا.
- جاء سعر سيارة اكسبدشن XLT دفع رباعي بقيمة 190,000 ريالا سعوديا.
- جاء سعر سيارة اكسبدشن XLT دفع خلفي بانورما 203,000 ريالا سعوديا.
- جاء سعر سيارة اكسبدشن XLT دفع رباعي بانوراما شاص طويل بقيمة 214,000 ريالا سعوديا.
- جاء سعر سيارة اكسبدشن ليميتد بقيمة 279,000 ريالا سعوديا.
- جاء سعر سيارة اكسبدشن بلاتينيوم بقيمة 308,000 ريالا سعوديا.
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