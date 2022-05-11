نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الرياضية المتميزة…سيارة تويوتا فورتشنر 2022 مواصفاتها وأسعارها الجبارة فى بعض الدول في المقال التالي

سيارة تويوتا فورتشنر 2022 مواصفاتها، تعتبر شركة تويوتا اليابانية من أفضل أنواع الشركات التي قد تقوم بإصدار سيارات متميزة وهذا بسرعات هائلة ومحركات قوية، ومن أفضل السيارات التي قد تم إصدارها في الفترة الأخيرة من قبل شركة تويوتا اليابانية هي سيارة فوتشنر المذهلة التي تتسم بالعديد من المميزات التي تجعلها بمقدمة السيارات ذات دفع رباعي، حيث تعتبر السيارات الأكثر مبيع لأنها تتميز بمواصفات داخلية وكذلك خارجية، ولا يوجد لها مثيل، وتتسم عن غيرها من أنواع السيارات المنافسة لها. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 مواصفاتها قد نجد أن مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 متعددة ويوجد بها محرك بسعة 4000 سي سي.

متعددة ويوجد بها محرك بسعة 4000 سي سي. وينتج عنه قوى تصل نحو 234 حصان وهذه السرعة الكبيرة وينتج عن عزم الدوران بسعة 376 نيوتن لكل متر.

لذا نجد أن السيارة تكون على رأس قائمة السيارات رباعية الدفع الأكثر تداول، كما أن نجد السيارة تتمتع بأنظمة ذات كفاءة عالية من أجل حماية الركاب من خطر الحوادث، كما أنها تعتبر تويوتا فوتشنر لها مميزات داخلية وخارجية كثيرة وفائقة.

كما أن المقصورة الداخلية أنها تتميز بوجود شاشة لها مساحة 8 بوصة ومتصلة بأجهزة الاندرويد وكذلك الأيفون.

كما أنها تدعم وجود توصيل البلوتوث بالإضافة لوجود مكبرات للصوت بنقاء عالي ويعتبر نظام الحماية الداخلي

من أهم وسائل الأمان للسيارات حيث أن يوجد بها وسائد هوائية في المقاعد الجلدية

وهذا يعمل بحماية الركاب من خطر الإصابة عند التعرض للحوادث بالإضافة لإمكانية تحريك المقاعد باتجاهات متنوعة بتقنية الكهرباء المتميزة.

السيارة يوجد بها مصابيح أمامية لها إضاءة فائقة وأيضاً مصابيح خلفية متميزة بالإضافة لوجود كاميرا خلفية متصلة بشاشة وسائط في السيارة مما يمنح السائق إمكانية متابعة الطريق بدرجة كبيرة، كما أنها تضم مصابيح ضبابية ومتوفر بها أندار مانع للسرقة وانذار مانع للتصادم. سعر سيارة فورتشنر 2022 تتميز السيارة بمواصفات قياسية وممتازة وسرعة فائقة كما أنها متاحة بعدة فئات، لذا يكون السعر مختلف

حيث أنه يبدأ من 775 ألف جنيه مصري فيما يعادل نحو 187 ألف ريال سعودي فيما يقابل 50 ألف دولار أمريكي.

ومتوفر باختلاف السرعة وقد يرجع لسعة محرك السيارة القوي. عمر شويل - جدة السيارة الرياضية المتميزة...سيارة تويوتا فورتشنر 2022 مواصفاتها وأسعارها الجبارة فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الرياضية المتميزة…سيارة تويوتا فورتشنر 2022 مواصفاتها وأسعارها الجبارة فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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