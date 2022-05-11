نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة بنتلي كونتننتال 2022 Bentley continental الرياضية عنوان للفخامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة بنتلي كونتننتال 2022 Bentley continental من أفضل إصدارات شركة بنتلي الرياضية التي تمتاز بتصميم خارجي رائع ومظهر جذاب إلى جانب مساحتها الكبيرة ووجود العديد من المميزات التي تؤهلها إلى المنافسة القوية في سوق السيارات، كما تعد تلك السيارة من أقوى السيارات ذات محرك قوي وسرعة لا مثيل لها لهذا فهي الأنسب لدى العديد من العملاء محبي السرعة والتميز والرقي وفي هذا المقال سوف نوضح أهم المواصفات الخارجية والداخلية للسيارة بنتلي كونتننتال.

سيارة بنتلي كونتننتال 2022 Bentley continental

تتمتع سيارة Bentley بالكثير من المواصفات ومن أهمها المحرك المميز ذو سعة 6 لتر والذي يولد قوة 650 حصان تلك السرعة الهائلة التي تجعلها من أسرع السيارات الرياضية التي تمكنها الدخول في سباقات مختلفة، كما تمتاز السيارة بالشكل الخارجي الجذاب والمقاعد الداخلية المميزة، ولا شك في أن مواصفات السيارة الداخلية والخارجية تجعلها تنال إعجاب السائقين والعملاء المختلفين.

تصميم بنتلي كونتننتال من الخارج

نجد سيارة بنتلي كونتننتال من الخارج تمتاز بمظهر رائع وإطارات قوية جدا بمساحة 22 أنش لهذا فهي ثابتة في الحركة وقوية في السير يمكنها التحرك في أصعب المناطق وعمل سباقات في المناطق الصحراوية بسهولة كبيرة، وتمتاز السيارة بوجود شبكة أمامية داكنة وعتبات رياضية مميزة ونجد أبعاد السيارة ممتازة الصنع فهي كبيرة الحجم إلى جانب وجود المصابيح التي تضيء في المناطق المظلمة وتسهل على السائق الرؤية بوضوح مع وجود المصابيح الضبابية أيضا للسير في أصعب الأماكن.

بنتلي كونتننتال من الداخل

تعتبر المواصفات الداخلية الخاصة بسيارة Bentley من أفضل المواصفات إذ أنها تتمتع بالعديد من الوسائط من وجود شاشة عرض بمساحة 12 بوصة يمكنها الاتصال بالبلوتوث والاتصال بالهواتف الاندرويد والايفون، وتتمتع السيارة بنظام حماية ممتاز حيث أنها متصلة بجهاز إنذار مانع للسرقة إلى جانب إنذار للحد من التصادمات أو الحوادث، في حين أن السيارة تتمتع بمقاعد جلدية فاخرة بها وسائد هوائية لحماية الركاب من خطر الاصطدام، ونجد أيضا المقاعد سهلة التحرك في أكثر من اتجاه بشكل كهربائي مميز مع حركة الزجاج الكهربائية ووجود مكيف هوائي للتحكم في حرارة السيارة وتوفير راحة اكبر للركاب.

سعر 2022 Bentley continental

نظرا لتعدد مواصفات السيارة فإن سعرها يصل إلى 1.031.250 ريال سعودي، بما يعادل مليون درهم إمارتي ويصل السعر في مصر إلى 4 مليون و308 ألف جنية مصري، ويعادل سعرها أيضا 275،000 دولار أمريكي.