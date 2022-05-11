وحش التويوتا الجديد في السعودية أبرز مواصفات تويوتا سوبرا 2023 في السعودية

تعد السيارة تويوتا سوبرا من فى السيارات الرياضية التي عليها اقبال كبير في الاستخدام من جانب الشباب السعودي، حيث تتمتع السيارة بأغلب الكماليات المميزة، وبعد إعلان شركة تويوتا عن إصدار النسخة الجديدة 2023 من السيارة سوبرا وتوفيرها في السعودية قريبا زاد حركة البحث بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن مواصفات تويوتا سوبرا 2023 في السعودية ، حيث من المعلوم أن هذه السيارة من أكثر السيارات الرياضية التي تتنافس اشهر الماركات العالمية من سيارات بي ام دبليو شيفروليه وفورد وغيرها من الماركات نفس النوع، حيث تجمع عدد كبير من المواصفات القياسية والسعر المناسب ونوضح اليوم اهم مواصفات السيارة وسعرها المتوقع بالريال السعودي.

مواصفات تويوتا سوبرا 2023 في السعودية

وتجمع السيارة الجديدة بين مميزات التصميم الرياضي وقوة الهيكل الخارجي للسيارة وجودة المواصفات الفنية التي تتناسب مع متطلبات السرعة والقوة في حال ممارسة الأنشطة الرياضية بالسيارة كالسباقات والسير على الطرق السريعة الوعرة، وسوف نقوم بذكر أهم المواصفات السيارة تويوتا سوبرا والتي جاءت كالتالي:

تتميز السيارة بمحرك قوي سعة 2 لتر تبلغ قوته 382 حصان بجانب 6 اسطوانات، ويبلغ الحد الأقصى العزم عند الدوران 500 نيوتن بالإضافة إلى أن السيارة تعمل بنظام الدفع الخلفي وتعد من فئة السيارات المفروض للوقود حيث تستهلك 7 لتر من الوقود لقطع 100 كم ، تصميم خارجي جذاب للغاية بالنسبة لسيارة رياضية كما حرصت الشركة على زيادة قوة الإطارات، تحتوى السيارة على كافة وسائل الرفاهية والتكنولوجيا والأمان، بالإضافة إلى معدل السرعة الكبيرة والذي يبلغ 250كم /ساعة، كما تبلغ نسبة الثبات 4.1 في الثانية وتنزل السيارة بمقعدين فقط، كما أن تويوتا سوبرا الجديدة مزودة بخاصية عزل الأصوات الخارجية عن قائد السيارة، ناقل سرعات اوتوماتيكي كما يميز السيارة أيضا السعر الاقتصادي .

سعر السيارة تويوتا سوبرا 2023 في السعودية

ويبحث عدد كبير من الأفراد الراغبين في أثناء السيارة تويوتا سوبرا معرفة الفرات السعرية للسيارة الجديدة في السعودية، حيث لم يتم الإعلان نهارية عن السعر النهائى من قبل وكلاء الشركة في المملكة ولكن من المتوقع أن يبلغ سعر الغرفة الأولى من السيارة تويوتا سوبرا 2023 سعر 205 ريال سعودي، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية من السيارة سعر 240 ألف ريال سعودي.